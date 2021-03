Schiphol wordt belaagd met vervalste coronatesten: Koninklijke Marechaussee heeft tientallen reizigers onderschept

De Koninklijke Marechaussee heeft tientallen reizigers onderschept die met een vervalste coronatest ons land binnen of juist uit proberen te komen. Reizigers blijken ver te gaan om toch op reis te gaan; op sommige vluchten proberen zelfs meerdere mensen met vervalste testen ons land binnen te komen.

Nadat het veel te lang heeft geduurd, heeft het kabinet ook de Nederlandse vliegsector onderworpen aan enkele strikte coronamaatregelen. Je komt alleen het land in of uit via een geldige negatieve coronatest. De Telegraaf meldt dat door deze maatregel reizigers creatief zijn geworden om op reis te gaan. Een brigadecommandant op Schiphol zegt het volgende te hebben meegemaakt:

“Het is een nieuw fenomeen waar we mee te maken hebben. De eerste keer dat we ermee geconfronteerd werden, was toen op een vlucht naar Marokko twaalf passagiers een testresultaat met hetzelfde registratienummer toonden”

Doordat er nieuwe regels gelden worden mensen ook een stuk creatiever. Het levert nu wel een nieuw probleem op, want is dit valsheid in geschriften? Men zegt hier al contact met het OM over te hebben:

“Het is voor het eerst dat we hiermee te maken krijgen. Het is geen reisdocument dat vervalst is, dus we kijken nu met het Openbaar Ministerie naar de status van het strafbare feit. Is het valsheid in geschrifte of iets anders? Onze sanctie is in ieder geval weigering tot ons land en als iemand probeert te vertrekken met een valse test zal dat niet gebeuren. Wat er verder gebeurt met deze personen, moet nog duidelijk worden.”

Het kabinet heeft er goed aan gedaan om deze maatregel in te voeren, je krijgt simpelweg beter zicht op wat je binnen krijgt vanuit het buitenland. Voor de eerste piek ging het natuurlijk flink mis doordat onze grenzen wagenwijd open stonden. Nu ,met eindelijk een beter en strikter beleid, heeft men dit lek een beetje kunnen dichten. Maar zoals je ziet blijven mensen creatief, ze proberen allerlei manieren uit om een reguliere test te doen of te betalen.