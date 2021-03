Scholierenverkiezingen: FVD en PVV gelijk op, maar vreselijke VVD en D66 wel de grootsten

Leerlingen van het voortgezet onderwijs en studenten van het mbo zijn door ProDemos gevraagd om mee te doen aan de Scholierenverkiezingen 2021. In totaal stemden 50.287 jongeren van 193 scholen. Hoe scoren de partijen onder deze doelgroep?

Uit die peiling blijkt dat de VVD de grootste is, dit keer met 32 zetels. Tweede partij is D66 met 27 zetels. Opvallend is dat GroenLinks, de winnaar van de vorige Scholierenverkiezingen, van de troon is gestoten en nu op plek drie komt met 24 zetels.

De PVV is onderuit gegaan en slinkt van 20 naar 10 zetels. Forum voor Democratie is echter flink gestegen en komt uit op 8 zetels (was 1). Opvallend is dat ook nieuwkomers als BIJ1, JA21 en Volt aardig scoren. Die eerste twee scoren allebei 2 zetels en EU-partij Volt scoort maar liefst 7 zetels in deze peiling!

Het ziet er dus naar uit dat jongeren veelal op de meest bekende partijen zouden stemmen, maar hier en daar toch wel behoorlijk uitgesproken standpunten innemen. Typische pro-EU ‘klimaatpartijen’ doen het nog steeds erg goed, maar EU-kritische partijen zijn ook sterk vertegenwoordigd. Traditionele gematigde partijen als PvdA, CDA en SP scoren dan toch echt een stuk lager.