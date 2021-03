Slotpeiling laat duidelijke verschuiving zien: VVD verliest, FVD in opkomst, en Splinter ook de Kamer in!

Kantar heeft zojuist de laatste peiling van de verkiezingscampagne gedeeld, en daarin is een duidelijke verschuiving te zien ten opzichte van afgelopen week. Zo staat de VVD nog steeds ruim aan kop, maar daalt wel met vier zetels naar 36. “Verder zien we maar liefst drie nieuwe partijen voor het eerst met 1 virtuele zetel terugkomen in de peiling, namelijk de BoerBurgerBeweging (BBB), Bij1 en Splinter.”

Strijd om tweede plek

De VVD brokkelt langzaam af en de strijd om de tweede plaats lijkt in volle gang. De PVV houdt deze plek nog altijd vast en stijgt naar 18 zetels (+1). Het ‘Wopke-effect’ is volledig weg bij het CDA en die partij daalt naar 15 zetels (-4). D66 zit momenteel tussen beide partijen in en scoort 17 zetels (+2).

De linkse middenmoot

Dan pas volgt de treurige middenmoot. De PvdA (-1) en de SP staan momenteel allebei op 12 virtuele zetels. GroenLinks zakt dankzij het gestuntel van Jesse Klaver weg naar slechts 9 zetels (-2).

Kleine partijen en nieuwkomers

Forum voor Democratie lijkt nu de grootste van de kleine partijen te worden en stijgt naar 5 zetels (+3). 50Plus is op weg naar de uitgang en houdt dapper vast aan hun laatste zetel (-2).

Wat betreft de nieuwkomers zegt Kantar het volgende: “Van de nieuwkomers bestendigen Volt met 3 virtuele zetels en JA21 met 2 virtuele zetels hun plek in de Tweede Kamer. De BoerBurgerBeweging (BBB), BIJ1 én Splinter, kloppen op de deur en halen nét de kiesdrempel van 0,67% en zijn daarom vertegenwoordigd in deze peiling.” Daarbij moet worden opgemerkt dat er sprake is van een hoge onzekerheidsmarge en dat het voor die partijen dus nog behóórlijk spannend zal gaan worden!