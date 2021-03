SP tot op bot verdeeld over vraag of ze willen deugen: helft vindt land te vol, kwart wil ruimer vluchtelingenbeleid

De SP is intern tot op het bot verdeeld als het aankomt op het vluchtelingenstandpunt van de partij. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat de helft van de SP-kiezers wil dat de partij zich duidelijker uitspreekt voor een strenger vluchtelingenbeleid: “Nederland is te vol.”

Zo’n 47 procent van de SP-achterban meent dat het wel mooi is geweest met het helpen van vluchtelingen en dat Nederland “te vol” is, terwijl iets meer dan een kwart (28 procent) vindt dat de partij juist een (nóg) ruimhartiger beleid zou moeten uitdragen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van EenVandaag.

Het vluchtelingenstandpunt is overduidelijk de achilleshiel van de SP. Een ruimhartiger vluchtelingenbeleid betekent namelijk dat dit op allerlei terreinen ten koste gaat van sociaalmaatschappelijke zekerheden die de SP-achterban juist nodig heeft. Nog meer vluchtelingen binnenhalen drukt op de zorg, het onderwijs en verslechtert uiteindelijk de concurrentiepositie van SP-kiezers op de arbeidsmarkt. Een ruimhartiger vluchtelingenbeleid zal in feite hun eigen achterban veel pijn doen. EenVandaag:

“Voor asielzoekers die hier om economische redenen komen is geen plaats. “Vluchtelingen oké, maar in acceptabele aantallen. Gelukszoekers zijn niet welkom.””

Als Lilian Marijnissen nu dus niet snel duidelijkheid schept over de koers die ze met haar partij op dit punt wil gaan varen, dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat de PVV (in het uiterste geval) de helft van de SP-zetels overneemt. Veel van de andere SP-standpunten, waar de achterban wel redelijk eensgezind over is, zijn namelijk ook wel terug te vinden bij de PVV.

Mochten er dus nog grote electorale verschuivingen plaats gaan vinden tijdens de verkiezingen, dan zou dit er een van kunnen zijn. Het enige wat Marijnissen hoeft te doen om dit te voorkomen is duidelijkheid scheppen. De vraag is echter: de stembussen gaan over drie dagen al open… is daar nog genoeg tijd voor?