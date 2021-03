Sportbonden pakken lockdownkabinet aan: ‘Mentale en lichamelijke gezondheid 4 miljoen mensen staat op het spel!’

Meer dan dertig binnensportbonden en belangenorganisaties slaan de handen ineen. Zij willen meer duidelijkheid vanuit de overheid want de “helft van sportend Nederland is nu inactief,” concluderen zij alarmerend. En aangezien de overheid keer op keer benadrukt hoe belangrijk bewegen is, blijft het opmerkelijk dat deze sector compleet is dichtgegooid en vooralsnog weinig zicht heeft op een eventuele heropening of versoepelingen.



Buitensporten, met strikte regels en kromme leeftijdsgrenzen, mag weer. Maar de binnensportfaciliteiten zijn nog allemaal gesloten. Met desastreuze gevolgen voor de nationale gezondheid: van de zes miljoen mensen die actief aan een binnensport deden begin 2020 is nog maar een derde over. In een brandbrief aan de overheid doen ze daarom een oproep sneller te mogen heropenen, zo meldt RTL Nieuws:

“Van de 6 miljoen mensen die in januari 2020 nog actief hun sport beoefenden, was in januari 2021 nog slechts een derde over. Zeker 4 miljoen binnensporters missen daardoor de mogelijkheid om met hun sport geluk, plezier en ontspanning te vinden. Deze groep heeft ook nauwelijks de gelegenheid om aan hun sterk afgenomen mentale en lichamelijke gezondheid te werken.”

De daling is vooral goed zichtbaar onder kinderen, waar de sportbonden, gesteund door de NOC*NSF, zich grote zorgen om maken. Een grote groep van de kinderen heeft al bijna een jaar niet gesport, met allerlei negatieve mentale én fysieke gevolgen:

“Een grote groep kinderen sport nu al bijna een jaar helemaal niet meer. Met name de sluiting van alle binnensportaccommodaties is daar een belangrijke oorzaak van. De gevolgen zijn ernstig. De weerbaarheid, gezondheid en vitaliteit van de samenleving staan op het spel. Daarom is het zo belangrijk dat de binnensporten ook weer aan de gang kunnen.”

Het was dan ook pijnlijk om te zien dat een maand geleden het Hoekstra, en het kabinet, Nederlanders opriepen om vooral te blijven sporten. Maar ja dat gaat nogal moeilijk voor velen als de lokale sportclub niet open mag.

Sporten is ontzettend leuk en daarnaast heel gezond. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we voldoende blijven bewegen. Samen met @SvenKramer86 schaatste ik in het mooie #Thialf. #SamenSterkerDoorSport #CDA 🗞️https://t.co/NctKE4kh6I pic.twitter.com/TBPNHQrewO — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 18, 2021

Inmiddels is de schaatstweet van Hoekstra symbolisch geworden voor het incompetente kabinetsbeleid. Ze roepen en vinden van alles, maar dat is helaas niet af te zien aan beleidskeuzes, die maar al te vaak haaks staan op wat ze beweren bij de persconferenties. Terecht dan ook dat de binnensportsector meer duidelijkheid wil. Of is het soms de bedoeling van Rutte, De Jonge en hun vriendjes dat heel Nederland dichtgeslipte levers, bolle buiken en verzuurde beenspieren krijgt?