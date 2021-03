Sylvana Simons pist op het lijk van Pim Fortuyn: ‘Twintig jaar geleden… die polarisatie, daar verzetten wij ons tegen!’

Vandaag mocht Sylvana Simons (samen met Henk Krol van Lijst Henk Krol en Joost Eerdmans, van een onbenullig splinterpartijtje), haar mening delen bij Goedemorgen Nederland over… immigratie en integratie. Oftewel, het multiculturalisme. In haar zegje stak ze zichzelf een mooie grote (maar wel zwarte, natuurlijk!) veer in de bips. Want, vindt mevrouw, haar radicaal-linkse club bewijst dat multiculturalisme fantastisch werkt! En de erfenis van Pim Fortuyn? Dáár verzet BIJ1 zich juist tegen.

“We zijn een multicultureel land,” aldus Simons. “Ik moet altijd heel hard lachen om mensen die zeggen, ‘dat willen we niet zijn.’ Dat zijn we dus gewoon.” Zo, die gooide mevrouw de uniter not the divider er meteen even in. Lekker lachen om burgers die niet blij zijn met de richting die ons land de afgelopen, zeg, vijftig jaar is opgegaan. Hi-la-risch!

“Dat zijn we om meerdere redenen,” ging ze verder. “Daar zijn we als Nederland zelf verantwoordelijk voor. En volgens mij functioneert het land elke dag. De treinen rijden, de winkels gaan open in een normale situatie, de scholen gaan open, de mensen verkeren met elkaar. En dat gaat hartstikke goed.” Maar dan komt het. Want er is natuurlijk wel iets mis. Iets heel ernstigs mis. Niet met immigratie en integratie, maar met hoe mensen daarover praten.

“Wat we wel zien is dat de afgelopen twintig jaar met name vanuit de politiek het beeld is gecreëerd dat we angst moeten hebben voor elkaar en dat we bang moeten zijn voor elkaar. En die verwijdering, die polarisatie, dáár verzetten wij ons tegen,” aldus Simons. Twintig jaar geleden. Hmm. Wat gebeurde toen eigenlijk? Ah ja! Dat was de opkomst van Pim Fortuyn natuurlijk!

Dus mevrouw Simons pist even heel vrolijk op het lijk van Pim Fortuyn… en doet dat onder het motto van “eenheid” en “tolerantie.”

Ze ging verder door zichzelf en haar partij een enorme (zwarte ongetwijfeld) veer in de reet te steken. “Wij zijn als partij eigenlijk hét bewijs dat je heel veel verschillende identiteiten, nationaliteiten, culturele overtuigingen, religieuze overtuigingen, bij elkaar kunt stoppen en samen hetzelfde doel nastreven van een samenleving die werkt voor iedereen.”

Ah ja, ik begrijp het: Pim Fortuyn fout, Sylvana Simons goed. Wat een mens is het toch.