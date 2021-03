Thierry Baudet ontmaskert de hypocriete staat: ‘Ik ben de enige politicus die vervolgd wordt voor schenden coronaregels’

Tijdens een speech op vrijdag legde Thierry Baudet uit dat hij zich deze week moest melden op het politiebureau in Emmeloord. Vervolgd omdat hij handen schudde in Urk. “Ik ben de enige politicus die vervolgd wordt voor het schenden van de coronaregels,” zei Baudet daar terecht over. Femke Halsema, Ferd Grapperhaus, Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra kunnen doen en laten wat ze willen. Maar Baudet wordt gepakt. Want hij verzet zich tegen het coronanarratief. En dat is de échte reden dat hij straks misschien wel terecht staat.

De straf die mij boven het hoofd hangt wegens het “schenden” van de “coronaregels” valt in het niet bij de prijs die de samenleving nu a een jaar lang moet betalen voor de irrationele angstkramp en de belachelijke lockdown-maatregelen die het kartel aan ons land oplegt. #FVD pic.twitter.com/JpoP1478o3 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 13, 2021

“Vanochtend moest ik me melden bij het politiebureau van Emmeloord. En even had ik een hoop dat ik daar samen met de politieagenten ook medeverdachten zou tegenkomen. Namelijk Femke Halsema voor haar demonstratie op De Dam. Ferdinand Grapperhaus voor zijn huwelijk. Hugo de Jonge voor winkelen zonder mondkapje. Rob Jetten voor de sportschool illegaal bezoeken. Wopke Hoekstra voor lekker een rondje schaatsen op de schaatsbaan. Maar ik was alleen,” aldus Baudet.

“Ik ben de enige politicus die vervolgd wordt voor het schenden van de coronaregels. Ik ben de enige die een boete en een gevangenisstraf van zeven dagen boven het hoofd hangt.”

Het is natuurlijk een grove schande. En de hypocrisie van de staat, en het OM in het bijzonder, is werkelijk stuitend. We zien de ene na de andere politicus de coronaregels, waar het volk zich wel aan te houden heeft, verbreken. Maar oh, oh, oh, als Baudet dat doet is het mis.

Waarom? Best simpel. Hij is de enige politicus die het hele coronanarratief bewust en terecht afwijst. Zoals hij terecht stelt is het onderhand volstrekt helder waar we mee te maken hebben wat corona betreft. En nee, dat is niet iets om de hele samenleving mee kapot te maken.

Iedereen heeft dat nu wel door in de politiek, maar Baudet is de enige die het hardop durft te zeggen. En dus moet hij kapot worden gemaakt.

Maar, zei Baudet, we hoeven geen medelijden met hem te hebben. “De straf die mij boven het hoofd hangt valt in het niet bij de prijs die ondernemers betalen, horecamensen, studenten die al een jaar thuis zitten, scholieren die straks elke dag een wattenstaaf in hun neus moeten krijgen, die op anderhalve meter staan, die geen normale leerontwikkeling kunnen meemaken, die opgroeien in een cultuur van angst, die Rutte en het NOS Jeugdjournaal horen zeggen dat als zij elkaar niet heel erg mijden en afstand houden, dat papa en mama allemaal doodgaan. Misdadig vind ik dat!”

“Wat mij boven het hoofd hangt valt in het niet bij ouderen die in het verzorgingstehuis zitten, die opgesloten zitten, die in eenzaamheid soms moeten sterven,” ging Baudet verder. “Het valt in het niet bij het leed van ouders die – altijd wel komt er één iemand naar me toe waarvan het kind uit het leven gestapt is het afgelopen jaar. Gewoon vanwege de wanhoop die deze maatregelen betekenen voor jonge mensen in gevoelige leeftijden.

“Het valt in het niet bij de duizendmiljard collectieve schulden die we hebben opgebouwd. 60 miljard aan staatsleningen en 40 miljard aan privéleningen; mensen die wij spreken die hun huis hebben moeten verkopen om hun zaak in leven te houden, om hun kinderen te kunnen blijven voeden of naar school te blijven laten gaan.”

Dat is natuurlijk zo. De samenleving is het afgelopen jaar gewoonweg mishandeld door het kabinet Rutte III. Maar we moeten ook niet onderschatten hoe vreselijk het is dat Baudet mogelijk vervolgd en veroordeeld gaat worden omdat hij handen van mensen heeft geschud. Dat is fascisme in optima forma, en we moeten de moed hebben dat ook zo te noemen.