Toeslagenverzieker Rutte ridiculiseert PVV nog eenmaal: ‘Als zij de grootste worden, dan sta je er internationaal op!’

VVD-leider Mark Rutte mocht vanochtend aanschuiven bij Goedemorgen Nederland; waar hij de kans kreeg om nog snel even uit te halen naar de PVV. De partij van Wilders is de enige partij die in het kielzog zit van de liberalen en dus achtte Rutte het nodig om nog even snel te katten. Mocht de PVV winnen dan maakt Nederland internationaal gezien geen beste beurt, aldus de demissionaire premier.

Wat een arrogantie.

Wat een minachting voor de kiezer.

Eerst de PVV uitsluiten en daarna onze kiezers ridiculiseren. Straf #Rutte KEIHARD af en stem MASSAAL #PVV!#StemPVV #Wilders https://t.co/qUFATXoniu — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 16, 2021

Bij Goedemorgen Nederland besloot premier Rutte vanochtend om nog eens PVV-voorman Geert Wilders en zijn partij aan te vallen. De grote man achter de toeslagenaffaire zegt onder meer over een mogelijke verkiezingswinst van de PVV:

“Ik denk dat als je wakker wordt op donderdagochtend en je ziet dat de PVV de grootste partij is van Nederland, dat daar in heel Europa naar gekeken wordt. Dat was in 2017 ook een risico. Dat heb ik toen de kwartfinales tegen het verkeerd soort populisme genoemd. Toen hadden we Trump gekozen in Amerika, wij waren de volgende verkiezingen, daarna kwamen Frankrijk en Duitsland. Nu zou toch hetzelfde zijn dat Europa, Amerika en de rest van de wereld zou denken, als de PVV de grootste partij is wat betekent dit dan voor Nederland?”

Zo weet Rutte tijdens de verkiezingsdagen de PVV opnieuw in het verdomhoekje te plaatsen. Stemmen op de PVV zou een “risico” zijn. Mensen zouden dan namelijk op het verkeerd soort populisme stemmen, aldus Rutte. Wat hij alleen even vergeet te zeggen is dat mensen wellicht uitwijken naar een partij zoals de PVV, omdat de afgelopen kabinetten van Rutte gewoon niet hebben geleverd wat ze hadden beloofd.

Daarnaast is een stem op de VVD een stem op een partij die mensen de vernieling heeft in geholpen met de toeslagenaffaire. Ook dat moet internationaal niet gezien worden als een steun in de rug voor de Nederlandse rechtsstaat, me dunkt.

Dus: Nederland is er niet bepaald op vooruitgegaan dankzij tien jaar Rutte, en om nu de PVV als een groot “risico” neer te zetten is gewoon een slappe poging van de premier om zijn eigen falen te verbergen. Gelukkig krijgt Wilders vanavond de kans om de puinhopen van Rutte een voor een te benoemen tijdens het NOS slotdebat. En dan zullen we nog wel eens zien wie er straks nationaal, dan wel internationaal, “op” staat wegens een wanvertoning.