Uh…? Joel Voordewind (CU) over ‘100 kinderen’ die uit Grieks kamp zijn gehaald: ‘Niet de groep die we bedoelden!’

Het is ongelooflijk, maar ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind heeft vandaag toegegeven op de radio dat – niet schrikken! – er “honderd jonge kinderen” naar Nederland zijn gekomen… maar dat deze kinderen “niet precies [tot] de groep horen die wij voor ogen hadden toen we de afspraak maakten” om kinderen uit Moria te halen.

Dat meen je niet?! Had iemand dit zien aankomen? Vast niet!

“Er zijn 100 jonge kinderen met hun ouders in Nederland aangekomen”, vertelt @joelvoordewind in @denieuwsbv, “maar het is niet precies de groep die wij voor ogen hadden toen we de afspraak maakten” #Moriadeal pic.twitter.com/tsNxJwGi24 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) March 1, 2021

“Vijftig kinderen zouden we deze kant op krijgen, die zouden dan alleenstaand zijn. Nou, dat is niet gelukt. En uiteindelijk zijn er honderd kinderen met hun ouders naar Nederland gekomen. En die hebben een veilig heenkomen in Nederland gekregen,” aldus Voordewind: “Dus de deal qua honderd personen is uitgevoerd. Maar het is niet precies de groep die wij op het oog hadden toen we de afspraak maakten.”

In plaats van daar op in te gaan ‒ hoe kan dat nou toch, ‘we’ hadden toch een specifieke groep in gedachten? ‒ was de vraag van de NPO’ers of ze het nu goed begrepen dat die groep al is aangekomen in Nederland? “Ja,” antwoordde Voordewind daarop. Die zijn er dus al.

Wat zal de Kamer er ontzettend blij mee zijn om dit te horen, zeg! Maar wel een vraagje: hoe komt het toch dat dit niet al lang en breed verteld is, zowel in de Kamer als in de media? Want het is toch wel van belang, dit soort informatie, zeker omdat het nogal een rel was allemaal.

Het zal toch niet zo zijn dat het kabinet dit probeerde te begraven, ergens diep onder het Haagse vuil?