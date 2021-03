Van de pot gerukt Sint-Maarten huilt bij VN uit over Nederland: ‘Ze zijn neokoloniaal en racistisch!’

Het parlement van Sint-Maarten heeft genoeg van het ‘neokoloniale’ Nederland en dient een klacht in bij de VN. De VN-rapporteur van racisme mag zich weer eens gaan buigen over ons kikkerlandje dat beticht wordt van een ‘neokoloniale’ en ‘racistische’ houding bij het verstrekken van coronahulp.

Het is weer eens raak in het Caribische deel van ons koninkrijk.De eilanden hangen graag aan de Nederlandse subsidiekraan, maar wee je gebeente als aan dat gratis geld eens wat eisen verbonden worden. Dan gaan we lekker schunnig racismeroepen en dingen roepen over kolonialisme. Lekker makkelijk!

Nu is het weer raak op Sint Maarten. Parlementariërs aldaar klagen over de hervormingsdrift van Nederland. Zo zou onze staat de pandemie ‘misbruiken’ om het eiland soevereiniteit te laten opgeven. In ruil voor 30 miljoen euro aan coronahulp wordt namelijk een speciaal toezichtsorgaan opgericht die toezicht houdt op de hervorming. Nederland wil drie leden binnen dit orgaan zelf benoemen, en gaat Sint-Maarten hier niet mee akkoord dan wordt de financiering stopgezet zo meldt het AD. Het parlement wordt bijgestaan door een Amerikaanse advocaat die het volgende over de kwestie zegt:

“Je kunt geen soevereiniteit opeisen in ruil voor schuld. Doen ze in de pandemie hetzelfde met Nederlandse bedrijven, lokale overheden, steunpakketten voor Europese landen, hulp aan andere landen? Het antwoord is nee. Waarom dan wel met deze overwegend zwarte bevolking op de voormalige Antillen?’’

Uiteraard wordt er natuurlijk meteen de huidskleurkaart getrokken in deze kwestie. Op deze manier lijkt de aanklacht, dat Nederland een racistische neokoloniale houding heeft, vele malen erger. Om hun klacht wat krachtiger te laten overkomen halen ze er ook van alles bij. Ze wijzen op de houding van Nederland in de Pietendiscussie; het nog steeds ‘gedogen’ van Zwarte Piet zou blijk moeten geven van een racistische houding. Zelfs de toeslagenaffaire wordt van stal gehaald.

Tja. Het is ranzige politiek, maar het parlement van Sint-Maarten ziet een gouden kans op wat extra geld zonder al die verplichtingen. In een tijd waarin de spanningen rondom vermeend racisme alleen maar zijn toegenomen weten ze dat hun aanklacht, hoe bizar en krom ook, nog serieus een kans maakt. De VN is al jaren in de ban van antiracisme en heeft al meerdere malen Nederland op de vingers getikt. Genoeg lui in New York die staan te trappelen dat opnieuw.

De zuinige houding van Nederland wat betreft de financiën van Sint-Maarten wordt nu lekker geframed als racisme. Een belachelijke aanklacht die waarschijnlijk ook nog eens serieus zal worden genomen door de VN. En dat is dan weer eens een doelpunt voor de discriminatieschreeuwers. Lekker bezig weer, hoor!