Video! Femke Merel van Kooten (Splinter) grijpt flipflop-kabinet: ‘Vertrouw ze niet, zeker niet over de avondklok!’

Wie trapt er nog in de zalvende woorden van Mark Rutte of het sussen van Hugo de Jonge? Helemaal niemand meer, vermoedelijk. Dus moeten wij hen nu geloven, nu telkens wordt beloofd de avondklok dan tóch binnenkort af te schaffen? Nee, toch zeker? Splinter-lijsttrekker Femke Merel van Kooten zette het kabinet daarom flink onder druk.

De Tweede Kamer lijkt soms wel een stempelmachine van Mark Rutte en Hugo de Jonge, met Kamerleden die hun taak als onafhankelijke controleurs van de macht weinig serieus nemen. Parlementariërs laten zich afschepen met smoesjes dat de avondklok tijdelijk is, en daarna semi-permanent het coronabeleid komt versterken.

Het is tijd dat aan die leugenachtigheid rondom de avondklok ‒ maar óók een keur van andere thema’s ‒ eens een einde komt, zo wist Splinter-lijsttrekker Femke Merel van Kooten gisteren fel te betogen in de Tweede Kamer. Ze stelde gewoon onomwonden: “Dit kabinet kunnen we niet op hun woord vertrouwen,” en ging verder: “Niet gedurende deze crisis, en zeker niet vlak voor de verkiezingen.”

Daarbij was Van Kooten vooral niet te spreken over alle vreemde, verbale capriolen die Rutte en de zijnen aanhalen om hun gezwabber rondom de avondklok goed te praten: “Mensen groeien, volgens het kabinet, met de avondklok mee. En eerder lag de vrijheidsbeperkende maatregel nog bovenop de stapel om te schrappen.”

Ook is er nog stééds geen onderbouwing aangeleverd van het bewezen nut van de spertijd, zo brengt de Splinter-voorvrouw ook nog te berde: “Hoe effectief is het nu echt?”

Vragen, uiteraard, waarop het kabinet geen antwoord kan geven. Want voor hun avondklokdraaikonterij is geen goede reden te geven. Zaak, dus, dat Nederland de bestuurders hiermee niet laten wegkomen. Stem op 17 maart dus op Kamerleden die bewezen hebben het kabinet effectief de duimschroeven te kunnen draaien.