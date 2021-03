Von der Leyen gaat vol dictator: ‘AstraZeneca moet eerst aan Europa leveren, anders exportverbod’

Wat leuk! De president van de Europese Commissie – de door niemand gekozen en vooral door niemand beminde Duitser Ursula von der Leyen – dreigt vaccinproducent AstraZeneca. Als het Big Pharma-bedrijf niet heel snel vaccins levert aan Europa kan er gewoon even een exportverbod komen. Want Europa über alles.

“Kom eerst je contract met Europa na, voordat je aan andere landen levert,” aldus de Duits-Europese Leider in een Duits interview. Gebeurt dat niet, dan blokkeert Europa de export van het vaccin gewoon. Hop, doe eens gehoorzamen, en snel een beetje.

Natuurlijk is dit best bizar. Want Ursula von der Leyen is een vreselijk mens, maar Big Pharma is nou ook niet bepaald de grote bondgenoot van de mensheid. Big Pharma is supermachtig, wat de gebeurtenissen van het afgelopen jaar natuurlijk voor een deel verklaart. Alles wat die bedrijven willen doen ze… en Big Government en Big Pharma vormen maar al te vaak één blok.

Hilarisch en ironisch. Want de twee grootste machtsblokken van het afgelopen jaar staan nu lijnrecht tegenover elkaar: Big Government en Big Pharma. Allebei willen ze iets anders.

Tenminste, dat is de schijn die ze nu wekken. Of dat echt zo is of dat het allemaal vooral wat geduelleer voor de buhne is weten alleen zij.