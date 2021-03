Vriendin van Elon Musk ziet toekomst helemaal zitten: ‘Klaar om te sterven met rode Mars-modder onder mijn voeten!’

Grimes is de vriendin van Elon Musk, die tegenwoordig de op twee na rijkste man op aarde is. Net als Elon heeft Grimes één grote droom: naar Mars gaan, en daar een kolonie opzetten. Ze wil daar dan ook sterven.

Op Instagram laat Grimes – de levenspartner van Tesla en Space X-baas Elon Musk – weten dat klaar is om “te sterven met de rode modder van Mars onder mijn voeten.” Die tekst heeft ze onder een foto gezet van zichzelf bij Starbase Texas, een basis van Space X in de Amerikaanse staat.

Haar foto werd een halve dag geleden geplaatst en is in die tijd al 223.000 keer geliket door Instagram-gebruikers. Dat zijn enorme aantallen.

Niet zo gek, natuurlijk, want Elon en Grimes zorgen ervoor dat mensen durven dromen van de verkenning en zelfs kolonisering van het universum. Als mensheid willen we grote dromen dromen… naar Mars gaan en daar een samenleving opzetten ís natuurlijk precies zo’n grote droom.

Wat dat betreft is het stel heel duidelijk: ze willen nog voor 2030 beginnen met het koloniseren van de rode planeet. Rond 2050 moet daar dan een “stad” gebouwd zijn… en zouden er 1 miljoen mensen moeten wonen. Natuurlijk is daar nogal wat voor nodig.

Het is nogal een reis naar Mars, maar belangrijker is dat de gemiddelde temperatuur er -63 graden is. Opmerkelijk is dat de temperatuurverschillen enorm zijn. Zo kan het overdag oplopen tot 20 graden rond de evenaar. Dat is dus 20 graden in de plus. Lekker weer om in je T-shirt naar buiten te gaan. Maar ’s nachts valt de temperatuur dan zomaar terug tot -73. Ja, minus 73. Een verschil van 93 graden tussen dag en nacht.

Maar goed, daar valt natuurlijk wel wat op te bedenken. Musk wil speciale zones creëren waar mensen kunnen leven, met een klimaat dat anders is dan op de rest van de planeet.

Of dat zo snel al mogelijk is, voor 2050? Niemand die het zeker kan weten. Maar het is wél een enorm mooie, grote droom, wat verklaart waarom Musk én Grimes zo ontzettend populair geworden zijn. Op naar de befaamde modder van Mars.