Wat? Minister Grapperhaus (CDA) weigert seksueel misbruik van LIJKEN strafbaar te maken

In wat alleen maar heel apart genoemd kan worden bericht de Volkskrant dat minister van Justitie Ferd Grapperhaus weigert om het seksueel misbruik van lijken strafbaar te stellen. De Tweede Kamer wil dat hij dat wél doet. Maar hij werkt niet mee.

Bizar.

De Volkskrant legt uit dat het balletje deels aan het rollen kwam na klachten van drie zussen. Hun moeder overleed. Daarna werd het dode lichaam misbruikt door een 18-jarige jongen.

De zussen dachten dat hij aangepakt kon worden voor “ontuchtige handelingen” met het lichaam van hun moeder, maar volgens Grapperhaus is dat juridisch niet mogelijk. In de meeste gevallen van verkrachting van een gestorven persoon zou er sprake kunnen zijn van zaken die wel al illegaal zijn, zoals grafschennis of zelfs moord (sommige psychopaten hebben er een handje van iemand seksueel te misbruiken na ze vermoord te hebben).

Maar dat is natuurlijk geschift. Dat vinden de zussen niet alleen; de Tweede Kamer denkt daar net zo over. D66, GroenLinks, PvdA, SP en SGP willen dat de wet wordt aangepast. VU-hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie Jan Hendriks denkt dat net zo over. “Het is onwenselijk dat seksueel misbruik van een lijk niet strafbaar is,” zegt hij. “Daders kunnen behandeld worden, maar daar heb je wetgeving voor nodig. Veel seksueel delinquenten ervaren zelf niet dat ze een probleem hebben.”

Grapperhaus denkt daar op de één of andere manier dus anders over. Het is werkelijk bizar – en vooral ook onacceptabel.

Als kiezers nog een reden moesten hebben om ervoor te zorgen dat deze man nooit terug kan komen als minister, of in ieder geval niet na de komende verkiezingen, dan hoop ik dat dít doorslaggevend is. Want hor vreselijk is dit?!