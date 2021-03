Wild om zich heen slaande Angela Merkel gaat vol coronadictator: gooit heel Duitsland volledig op slot

De Duitse bondskanselier Angela Merkel gooit haar land vanaf 1 april volledig op slot. Aanleiding hiervoor zijn de beroerde besmettingscijfers en de Britse coronavariant, die in het land dominant is geworden.

Volgens Merkel is er in Duitsland momenteel sprake van een ‘nieuwe pandemie’ en was het een race tegen de klok om nieuwe vaccins te krijgen voor de ‘veel dodelijkere en veel besmettelijkere’ Britse variant, die ook nog eens langer besmettelijk blijft. Wat haar betreft heeft Duitsland die race verloren en is het tijd voor de meest drastische maatregel tot nu toe: compleet op slot gaan. Dat meldt de BBC.

Het land gaat vanaf 1 april tot en met 5 april potdicht. Iedereen wordt gevraagd binnen te blijven en bijna alle winkels moeten de deuren sluiten (voedselwinkels mogen alléén op zaterdag (3 april) open!). Zelfs religieuze bijeenkomsten (nog steeds best wel een dingetje in dat land) zijn straks niet meer toegestaan.

Het is zelfs niet helemaal zeker of Duitsland na die vijfdaagse periode wel weer open gaat, want als het aantal besmettingen in een stad of regio daar boven de 100 (per 100.000 inwoners) blijft, dan zit een versoepeling er wat Merkel betreft niet in.

Dit is natuurlijk niet alleen voor Duitsland slecht nieuws, maar ook voor Nederland. De kans bestaat namelijk dat ons demissionaire kabinet zich nu ook genoodzaakt voelt om nóg harder op de rem te trappen, aangezien de laatste coronacijfers hier ook zwaar beroerd zijn. En vanuit Den Haag wordt altijd naar Berlijn gekeken alsof dat het gidsland bij uitstek is. Laten we hopen dat ons kabinet niet net zo gek geworden is!