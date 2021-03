Yves Gijrath en Erik de Vlieger confronteren haatclown Martijn Koning: ‘Heb jij gezegd: “Ik ga Thierry Baudet helemaal kapotmaken?”‘

In hun wekelijkse podcast hadden Yves Gijrath en Erik de Vlieger iets bijzonder interessants te melden over het wangedrag van haatclown Martijn Koning bij Jinek vlak voor de verkiezingen. Want, vragen de heren zich af, klopt het dat anderen hebben meegeschreven aan zijn zogenaamde ‘roast’ én dat hij van tevoren had aangekondigd Baudet “helemaal kapot” te gaan maken?

“Ik heb drie vragen. Heb jij de speech nu eigenlijk helemaal zelf geschreven, zonder hulp of advies van derden?” vroeg Gijrath aan Koning. “En dan is mijn tweede vraag: had jij de bedoeling en heb jij ook gezegd: ‘Ik wil ‘m helemaal kapot maken?’ Ja, of nee? En dan is de derde vraag: was de bedoeling van de redactie van Jinek duiding of framing? Geef gewoon eerlijk antwoord, Martijn.”

Natuurlijk vroeger De Vlieger Gijrath waarom hij Koning juist die vragen stelde, en dan met name de vraag over of derden hem hebben geholpen. Gijrath zei daarop dat dit aan Koning zelf is, om daar antwoord op te geven. Jan Dijkgraaf lijkt echter ook een beetje informatie te hebben, want die suggereert dat de ghostwriters weleens Erik van Muiswinkel kon zijn. Óf Dolf Jansen. Want ja, dat er “derden” bij betrokken zijn geweest wordt inderdaad toegegeven door Koning.

Koning schreef dat item, waarin hij Baudet ongelooflijk laags aanviel door onder meer zijn verloofde Davide én mogelijke toekomstige kinderen er bij te betrekken dus niet alleen. Of misschien zelfs wel helemaal niet zelf. Dat is ongelooflijk, eigenlijk. Hij stond het daar eigenlijk gewoon voor te lezen, om net te doen alsof het allemaal uit zijn pen was gekomen.

Maar natuurlijk is dat niet het enige problematische deel aan de vragen van Gijrath. Want Gijraths vragen impliceren dat hij ook nog eens luid en duidelijk heeft gezegd dat het zijn bedoeling was om Baudet kapot te maken… en de derde vraag impliceert dat Jinek hem mogelijk de opdracht heeft gegeven Baudet te framen.

Die tweede vraag beantwoordt hij met “‘Raken’ als in doen beseffen wat voor dingen hij zegt.” Maar Gijrath en De Vlieger zeiden niet dat hij gezegd dat hij Baudet wilde ráken, maar hem kapot wilde maken. Koning lijkt daar bewust snel overheen te praten, en er een andere term voor te gebruiken die minder obsceen klinkt.

Wat betreft de redactie: wist die niet de precieze inhoud van de tekst, of wist die niet dat hij met zo’n enorm lamlendig, agressief verhaal kwam? Dat is nogal een verschilletje namelijk. En “de redactie wist niet wat ik ging doen” is geen antwoord op de vraag of hem opdracht was gegeven Baudet te framen of te duiden.

Zoals Dijkgraaf terechtstelt, het heeft er alle schijn van dat Koning de laatste twee vragen niet eerlijk wíl beantwoorden. Dijkgraaf:

Waar het nogal egoïstisch van je is dat je de credits voor je veelbesproken speech weigert te delen met de vakbroeder of vakbroeders die je hielpen, is het wél heel nobel van je dat je Eva Jinek en haar redactie dekt. Want zou uitkomen dat Eva Jinek jou dat podium gaf terwijl ze wíst dat je haar hoofdgast “helemaal kapot ging maken” of dat ze er zelfs om gevráágd had, dan zouden vast alle adverteerders rond haar programma zich terugtrekken en zou geen gast er meer willen zitten.

Maar als dat het geval is, is hier natuurlijk gewoon sprake van omerta: de plicht onder leden van de maffia om te zwijgen over alles dat ze zien, horen en doen.

Je krijgt bijna de indruk dat er hier een enorm vies spel gespeeld is, he?