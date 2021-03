Zelfbenoemde coronatsaar Bill Gates ziet het helemaal zitten: wereld pas weer “normaal aan het einde van 2022!”

De wereld zal aan het eind van 2022 min of meer terug gaan naar normaal. En dit zou dan komen door de coronavaccins. Dat zegt het zelfbenoemde corona-orakel Bill Gates. Eerder was het nog dit voorjaar, maar die voorspelling is met anderhalf jaar verlengd.

“Dit is een enorme tragedie,” zei Bill Gates, de oprichter van Microsoft, in een interview met Poolse media Gazeta Wyborcza en TVN24. Gates lijkt het, gek genoeg, het laatste jaar juist ontzettend naar zijn zin lijkt te hebben en overal en nergens komt opdraven om zijn coronawijsheid met ons te delen. “Aan het eind van 2022 zullen we eigenlijk weer compleet terug naar normaal zijn.”

Ah ja. Eind 2022. Want vaccins. En in de tussentijd blijven we het mkb maar om zeep helpen, mensen opsluiten in verband met “quarantaines,” patiënten ervan weerhouden om zich op andere ziektes te laten onderzoeken dan Covid-19, kinderen en jongeren depressies in jagen omdat ze geen sociaal leven meer hebben, en de horeca totaal verwoesten. Omdat er een virus is met een Infection Fatality Rate (IFR of Sterftecijfer) dat prima beheersbaar is en niet eens bijna zo hoog als we een jaar geleden nog vreesden.

Dit is natuurlijk totaal gestoord. We kunnen de wereld niet nog eens anderhalf jaar gegijzeld houden vanwege dit virus. Als we doen wat Gates zegt is er niks meer over van de wereldeconomie, en mensen zullen op ongekend grote schaal psychisch lijden.

En dan nog wat. In het interview zegt Gates ook dat rijke landen als Amerika “al” (haha!) “aan het einde van 2021” min of meer normaal kunnen functioneren. Maar dat is merkwaardig. Want korte tijd geleden beweerde hij nog dat dit zou gelden, voor dat soort landen, in de lente of zomer van dit jaar. “Hoogstwaarschijnlijk gaat bijna alles terug naar normaal bij de zomer… als de vaccins snel worden goedgekeurd.” Dat gebeurde inderdaad, dus dan zou dit doel makkelijk bereikt moeten worden.

Maar nee. Opeens heeft hij het over “het einde van het jaar” voor “de rijke landen,” en “het einde van vólgend jaar” voor (de rest van) de wereld.

De wereldeconomie en ook de psyche van mensen kan dit natuurlijk helemaal niet aan. We moeten nú terug naar normaal, terwijl kwetsbaren zo goed en zo kwaad als dat kan beschermd worden. Blijkbaar denkt Gates dat de wereld best een paar jaar op pauze gezet kan worden, maar wij normale mensen weten beter: dat gaat niet. Het moet doorgaan. Vaccins of niet!