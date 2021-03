Zucht! Trieste NRC-verslaggever valt Pieter Omtzigt aan: ‘Tijd dat hij voor iets gaat staan’

Al jarenlang is Pieter Omtzigt een ware waakhond binnen ons parlement. Het CDA-Kamerlid heeft samen met SP’er Renske Leijten de bizarre toestanden bij de Belastingdienst boven water weten te halen. En als stank voor dank krijgt hij een aanval te verduren van een nietszeggende NRC-verslaggever. Want ‘het zou tijd worden dat hij voor iets gaat staan’ in plaats van alleen maar alles te bekritiseren.

Het lijkt erop dat iemand van de NRC weer een hetze tegen Omtzigt probeert uit te vechten. In het verleden probeerde de krant het Kamerlid ook al zwart te maken. Nu krijgt Omtzigt het verwijt dat hij eens moet gaan uitstralen waar hij wel voor staat, in plaats van maar alles kritisch te benaderen.

Kamerlid @PieterOmtzigt is deze #CDA-campagne nauwelijks zichtbaar en als hij iets zegt, dan is hij ontevreden. "Wanneer gaat Omtzigt iets omarmen waar hij echt vóór kan zijn, i.p.v. steeds maar tegen", vraagt @alonsoNRC zich af in @SpraakmakersOp1. #CDA #Hoekstra pic.twitter.com/ycGwswfaFx — NPO Radio 1 (@NPORadio1) March 17, 2021

NRC-verslaggever Stéphane Alonso zegt het volgende over Omtzigt:

“Bij Omtzigt krijg je het gevoel dat hij zich nergens thuis voelt. Hij heeft vaak kritiek op hoe het in de Kamer aan toe gaat en hoe de politiek überhaupt werkt in Nederland. En nu weer zijn eigen partij. Dat werkt goed als tactiek, want je presenteert jezelf als onafhankelijk, boven de materie zwevende, politicus. Maar er moet wel een dag aankomen dat ook Pieter Omtzigt ergens gaat landen. Idealiter binnen zijn eigen partij. Wanneer gaat hij nou echt iets omarmen waar hij echt voor kan zijn.”

Deze NRC-pipo heeft het duidelijk niet begrepen. Als er een iemand principes en duidelijke standpunten heeft dan is het Omtzigt. Een ware dwarsdenker die het niet zo heeft met fractiediscipline. Zijn puike werk in de Tweede Kamer – en ook daarbuiten heeft hij flink gestreden – heeft dat duidelijk gemaakt. Helaas is dit weer een trieste poging van een NRC-vazal om Omtzigt te besmeuren.