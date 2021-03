Zucht! Wegkijkende KNVB komt met statement: ‘Boycot WK Qatar is niet de beste optie’

De KNVB laat maar weer eens zien dat economische belangen belangrijker zijn dan een statement te maken. De KNVB heeft weinig trek in een boycot richting het WK voetbal in Qatar. Nu is het maar hopen dat enkele voetballers van Oranje wel principes hebben.

Vanmiddag is de KNVB met een reactie gekomen over een eventuele boycot van het WK in Qatar, zo meldt Veronica Inside. De KNVB geeft aan nooit voorstander te zijn geweest van een WK in Qatar, maar ziet weinig in een boycot:

‘De KNVB is nooit voorstander geweest van een WK in Qatar en uiteraard al helemaal niet van de manier waarop daar met gastarbeiders wordt omgegaan. Deze werkwijze is niet alleen van toepassing op de projecten voor het WK, maar voor alle grootschalige bouwprojecten. Het probleem is dus groter, maar in aanloop naar het WK is er nu in elk geval volop aandacht voor. Mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Right Watch zijn niet voor een boycot en zeggen dat de gastarbeiders in Qatar daar niet bepaald mee geholpen zijn, omdat zij hierdoor hun geld mislopen. Daarnaast zeggen deze mensenrechtenorganisaties dat de beoogde hervormingen in Qatar alleen ontstaan door te gaan, betrokken te blijven en druk uit te oefenen op de regering in Qatar. Met een boycot verbetert er dus niets en dat is naar ons idee ook niet de beste optie.’

Het statement van de KNVB oogt nogal zwak. Het zou nu te laat zijn voor een boycot, maar al langer was bekend dat Qatar nu niet bepaald een voorbeeldland is. Waarom heeft de voetbalbond niet eerder én meer kritiek geuit? Nu proberen ze gewoon hun straatje schoon te vegen door te wijzen naar wat anderen adviseren. Heeft de bond zélf geen mening hierover? Klaarblijkelijk niet, en uiteindelijk gaan de belangen van het voetbal voor.