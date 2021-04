Ambtelijke club onderwijsbobo’s hoopt onderwijs nóg verder te slopen: ‘Komt met een driejarige brede brugklas!’

Het is ongelooflijk, maar de onderwijsraad wil het onderwijs nóg verder slopen. Want, zeggen de ‘experts’ van de raad, eigenlijk is het maar onzin dat we naar de kwaliteiten en intelligentie kijken van kinderen! In plaats van brugklassen gebaseerd op niveau moet er op alle middelbare scholen “een driejarige brede brugklas” invoeren. Fantastisch idee jongens! Zo weten we in ieder geval zeker dat het niveau en de kennis van leerlingen nóg minder wordt.

Ooit was het Nederlandse onderwijs van een zeer hoog niveau. Natuurlijk, niet iedereen werd opgeleid tot intellectueel, maar dat hoeft en kan ook niet. Er werd op verschillende niveaus les gegeven. Het gevolg was dat kinderen die opgroeiden tot arbeiders daar de kennis voor hadden, dat kinderen die timmerman zouden worden of iets dergelijks daar de juiste kennis voor hadden, kinderen die uitgroeiden tot advocaat daar de kennis voor hadden, en zo verder. Onderwijs waar onderwijs voor bedoeld was: onderwijs gebaseerd op wat het beste bij de kinderen paste, en waar ze in de praktijk wat aan hadden.

Advies:alle scholen brede brugklas pic.twitter.com/vxa44fHpuJ — NOS Teletekst (@Teletekst) April 15, 2021

Helaas hebben regering, overheid en ministeries de afgelopen decennia alles aan gedaan om dat schoolonderwijs te vernietigen. En dat is ze behoorlijk goed gelukt ook: het onderwijs is veralgemeniseerd waardoor er nauwelijks nog onderscheid gemaakt kan worden op basis van de kwaliteiten en eigenschappen van de kinderen. Iedereen moet hetzelfde leren… waardoor het niveau óók gemiddeld wordt. Met dat niveau bedoel ik dan niet alleen intellectueel niveau, maar ook bijvoorbeeld wat betreft het niveau van handwerken, techniek, gymnastiek, en ga zo maar verder.

Op elk gebied wordt de maat naar het algemeen gemiddelde gebracht. Het kind dat juist heel goed een timmerman kan zijn, of een kind dat juist een geweldige kunstenaar kan worden, of het kind dat juist een geweldige intellectueel kon zijn, of het kind dat een geweldige ondernemer kan worden… allemaal lijden ze eronder.

En wat stelt de Onderwijsraad voor om dat probleem, dat veroorzaakt is door de Onderwijsraad zelf in samenwerking met de politiek, op te lossen? Meer van hetzelfde! Nóg minder flexibilisering. Nóg minder onderwijs aangepast op de karakteristieken van de individuele leerling. Resultaat: lang leve de zesjescultuur, waar niemand nog kan excelleren.

Wat een schande! Het is te hopen dat de politiek dit waardeloze onderwijsadvies meteen naar de prullenbak verwijst. Of is de scholing van onze kinderen nog niet genoeg in de pan gehakt, soms?