Amsterdam zet streep door drug lachgas: alleen GroenLinks, D66 en BIJ1 zijn tegen

De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten dat lachgas vanaf heden een verboden te verkopen substantie is in de hoofdstad. De in recente jaren populair geworden softdrug heeft de afgelopen tijd voor veel overlast veroorzaakt, vonden initiatiefnemers ChristenUnie en de PvdA. Dat meldt De Telegraaf.

Het sociaal-democratische raadslid Sofyan Mbarki was fel: “Lachgas sloopt de levens van veel te veel jonge mensen,” vond hij: “Als gemeente moeten we daarom een norm stellen. Lachgas is als gif en gif hoort niet verkocht te worden in Amsterdam.” De gemeente verbiedt de verkoop van de drug, maar kan voorlopig wel de verkoop stoppen.

De gemeenteraad was niet unaniem in de wens om lachgas uit de winkelschappen te krijgen: BIJ1, D66 en GroenLinks waren tegen het verbod.