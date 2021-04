Asociaal! Topman Air France-KLM int gulle miljoenenbonus terwijl duizenden werknemers ontslagen worden

Het is te walgelijk voor woorden. Topman Ben Smith van Air France-KLM heeft in het afgelopen jaar een enorme aandelenbonus van maar liefst 2 miljoen euro gekregen. Dit ondanks duizenden ontslagen én een verlies van maar liefst 7 miljard euro. Ja, dat lees je goed: 7 miljard euro.

De asociale Air France-KLM-baas Ben Smith kreeg dit jaar een bonus onder meer omdat hij er in slaagde “loonsteun” te regelen in Nederland. Dit houdt in dat de Nederlandse belastingbetaler meebetaalt aan de lonen van KLM-werknemers, omdat die niet op een gewone manier betaald kunnen worden in deze volstrekt idiote coronatijden.

Natuurlijk heeft niemand daar een probleem mee. Maar waar we wél een probleem mee hebben is dat Smith vervolgens een enorme bonus mee naar huis neemt. Waar haalt deze vliegtokkie het lef vandaan? Bij andere luchtvaartmaatschappijen zijn er topmanagers die al deze tijd helemaal geen cent betaald krijgen omdat ze willen besparen. Maar bij KLM verrijkt de topman zich gewoon terwijl duizenden ‘gewone’ werknemers op straat worden gezet.

Dit zijn meedogenloze maffiapraktijken.

SP-leider Lilian Marijnissen is dan ook terecht woest. “Duizenden ontslagen, onzekerheid op de werkvloer, maar de bonussen aan de top gaan natuurlijk gewoon door,” schrijft ze boos op Twitter. “Lang leve het kapitalisme. Zullen we het eens anders gaan doen?”

Duizenden ontslagen, onzekerheid op de werkvloer, maar de bonussen aan de top gaan natuurlijk gewoon door. Lang leve het kapitalisme. Zullen we het eens anders gaan doen? https://t.co/PQTNLVcslX — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) April 9, 2021

Natuurlijk heeft dit niets van doen met kapitalisme. Als er echt kapitalisme was, was KLM al tijden geleden ofwel failliet gegaan, ofwel gedwongen om enorme besparingen door te voeren, waaronder op de volstrekt belachelijke lonen van de ‘topmannen’ van het bedrijf. KLM is geen product van het kapitalisme, van het crony capitalism: een hechte band tussen politiek en het grote bedrijfsleven, die elkaar steunen, uit de wind houden, en verrijken. Ten koste van de kleine man.

Maar ja, voor de rest heeft Marijnissen wel degelijk gelijk. Er is crisis bij Air France-KLM, werknemers zijn hun baan niet zeker, mensen zijn doodsbang dat ze heel binnenkort hun werk zelfs zullen verliezen, maar meneer Smith is lekker aan het cashen. Straks nog even een nieuw zwembad aan huis laten bouwen. Of wellicht een nieuw luxe jacht voor de deur? Of allebei, misschien? Wie weet! Nu bonussen toucheren terwijl de KLM-werkvloer crepeert is totaal onacceptabel, asociaal wangedrag van een man die lak heeft aan alles en iedereen. Ontsla die nietsnut!