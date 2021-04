Baudet en Wilders zijn fel tegen kartelcoryfee Herman Tjeenk Willink als informateur: ‘Liever nieuwe verkiezingen!’

PvdA-coryfee en minister van Staat Herman Tjeenk Willink is, voor de zoveelste maal in zijn carrière, voorgedragen als informateur. Nadat hij recentelijk in 2017 dit werk ook al mocht doen acht een meerderheid dit van de Tweede Kamer opnieuw verstandig. FVD-leider Thierry Baudet en PVV-leider Geert Wilders zitten echter niet te wachten op Willink. Wilders wil zelfs het liefst nieuwe verkiezingen.

De Tweede Kamer zocht na de mislukte verkenning die eindigde in een breed aangenomen motie van afkeuring voor Mark Rutte “een gezaghebbende, onafhankelijke informateur met een grotere afstand tot de actuele politiek,” en meent deze te hebben gevonden in de oudgediende PvdA’er Herman Tjeenk Willink.

De aanstelling zal nog wel moeten worden bekrachtigd tijdens het Kamerdebat later vanmiddag, maar dat lijkt een formaliteit. Alleen bij Baudet en Wilders leidt de voordracht van Tjeenk Willink tot afgrijzen. De PVV-leider wil zelfs het liefst nieuwe verkiezingen. Iets waar de kiezer recht op zou hebben na dit debacle, vindt hij:

PVV-leider Geert Wilders is het niet eens met de uitkomst. Hij pleit voor nieuwe verkiezingen. #formatie — Alexander Bakker (@alexanderbakker) April 6, 2021

FVD-voorman Baudet wil echter dat er een groot debat komt over “wat is nou de verkiezingsuitslag, en stemmen over al die grote zaken.” Baudet pleit er voor dat de Tweede Kamer eerst verkent welke politieke standpunten over grote thema’s meerderheden hebben, en daarna daar apolitieke vakministers bij zoekt.

FvD-leider Baudet is het niet eens met de volgende stap: #formatie pic.twitter.com/IUXxV0u1tA — Alexander Bakker (@alexanderbakker) April 6, 2021

Volgens Baudet zou dit zoeken naar een zakenkabinet de meest democratische oplossing zijn. Slaagt dat niet, dan kan Nederland gaan voor een centrumrechts kabinet. De uitslag van de Kamerverkiezingen laat duidelijk zien dat Nederlanders niet zitten te wachten op een kabinet over links, meent de Forum-leider.

Maar de rechtse politieke leiders staan buitenspel. Hun ideeën worden niet gehoord, en de politieke middenpartijen hebben weer iemand uit het gebruikelijke kartel aangewezen om de nieuwe ronde formatiegesprekken te leiden. En dat is weer eens – opnieuw! – Herman Tjeenk Willink geworden. Zucht.