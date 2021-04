Belgische Eurofiel Guy Verhofstadt doet weer eens Koude Oorlogje spelen: ‘Nieuwe sancties nodig tegen Russen!’

Het is echt doodvermoeiend. Guy Verhofstadt wil wéér dat ‘Europa’ in actie komt tegen Vladimir Poetin en ander hooggeplaatste dan wel rijke Russen. Want blijkbaar doet Rusland iets wat hij niet leuk vindt. En dat mag niet.

Volgens CNN is Rusland groepen aan het verzamelen nabij de grens met Oekraïne. De Amerikaanse zender noemt dat “spelen met vuur,” omdat ook als er geen invasie gepland is, dit door reacties uit Europa uit de hand kan lopen waardoor er uiteindelijk wél iets gebeurt.

Het kan zijn, stelt de zender, dat Rusland Oekraïne wil binnenvallen. Of dat het een landcorridor wil vestigen in de gebieden die nu al niet meer bij Oekraïne horen. Of, en dat lijkt het meest waarschijnlijk, de Russen proberen gewoon door te bluffen Oekraïne zover te krijgen diplomatieke concessies te doen.

De Belgische euro-autocraat Guy Verhofstadt denkt echter te weten dat er heel wat aan de hand is. Er moet meteen ingegrepen worden, schrijft hij op Twitter. Er moeten sancties komen! Tegen Poetin/Rusland én oligarchen die economisch én politiek veel macht hebben in het land.

European unity vs. Putin is needed and firm determination to launch new sanctions against the Kremlin oligarchs !https://t.co/GLLgO4BP3C — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 10, 2021

Als dit van iemand met een beetje een normaal verleden kwam zou je het misschien serieus nemen. Maar Guy Verhofstadt vindt lijkt het, álles reden om “sancties” tegen Rusland af te kondigen en op te roepen tot “eenheid van Europa tegen Rusland.” De man is er klaarblijkelijk van overtuigd dat de Koude Oorlog nooit is beëindigd.

En dat is zorgwekkend. Want met dit continue gesar, met deze continue aanvallen op Rusland, ook als dat land gewoon doet wat alle andere landen ook doen, namelijk de eigen belangen dienen, zorgt hij er juist voor dat de spanningen toenemen en dat er weleens iets permanent beschadigd kan worden tussen Europa en Rusland.

Poetin is geen lieverdje, maar ik heb mijn buik onderhand ook vol van Verhofstadt. Laat die man zich in vredesnaam bezig houden met andere zaken dan met Oekraïne en Rusland. Hij heeft daar al genoeg schade veroorzaakt.