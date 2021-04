BIJ1 wijst schuldigen aan voor verworpen motie tegen strategie van ‘kudde-immuniteit’, maar PvdD reageert direct

De motie Simons/Dassen, waarmee ze het kabinet zo ver wilden krijgen om af te stappen van de strategie van opbouwen voor “kudde-immuniteit”, is verworpen. Via Twitter noemt Simons’ partij BIJ1 de verantwoordelijke partijen bij naam. Maar één partij laat zich niet zonder weerwoord in de schoenen schuiven dat zij “ervoor kiezen om de ziekenhuizen vol te laten lopen”, zoals BIJ1 stelt: Partij voor de Dieren.

Hier de tweet van BIJ1:

Helaas. Onze oproep om te stoppen met het dodelijke uitsmeerbeleid en het virus in te dammen, is verworpen. Deze uitslag laat duidelijk zien welke partijen ervoor kiezen om de ziekenhuizen vol te laten lopen: ❌ PvdD, DENK, D66, CU, 50PLUS, CDA, VVD, SGP, PVV, JA21 en FvD. pic.twitter.com/3IjPhYW604 — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) April 30, 2021

De PvdD laat in een uitgebreide reactie weten waarom zij het niet eens zijn met de motie:

“De motie Simons/Dassen beoogt om uitsluitend het indammen van het virus tot doel van het beleid te maken. Daarmee heeft de motie te weinig oog voor de andere gevolgen die de coronamaatregelen hebben. De Partij voor de Dieren hecht zeer veel belang aan het indammen van het virus, maar wil tegelijkertijd oog blijven houden voor de andere gevolgen.”

De BIJ1-/Volt-motie is wat de PvdD betreft te extreem, blijkt uit de voorbeelden die ze aanhalen om hun punt te maken:

“(…) Studenten en scholieren gaan nog steeds maar één dag per week naar school, terwijl onder deze groep inmiddels veel jongeren kampen met gevoelens van eenzaamheid en depressie. Familieleden mogen elkaar niet omhelzen en sociale contacten zijn algeheel ingeperkt. (…), en daarom vraagt elke maatregel om een zorgvuldige afweging: in hoeverre is deze effectief tegen het indammen van het virus, en welke gevolgen heeft het voor mensen?”

Uit de reacties blijkt ook dat de manier waarop BIJ1 de tegenstemmende partijen karakteriseert niet in goede aarde valt:

““Deze uitslag laat duidelijk zien welke partijen ervoor kiezen om de ziekenhuizen vol te laten lopen” Dat kan toch anders gezegd worden? Positiever? Op deze manier, met deze framing, jaag je toch je potentiële partners alleen maar in het harnas en hakken in het zand?”

Maar een BIJ1-sympathisant hekelt de kritiek over framing en kaatst het terug:

“Wil je de 26.000 doden als gevolg van het aangekaarte beleid ook ‘positiever’ schetsen? Of trek je daar dan wel de grens?”

Echter gaat niet iedereen mee in deze alles of niets benadering en is er toch nog ruimte voor nuance:

“Democratie is ook elkaars mening respecteren. Zelfs bij gebrek aan overeenstemming over het bestrijden van deze vreselijke pandemie. De ander als verdachte brandmerken brengt geen enkele oplossing dichterbij.“