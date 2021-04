BIJ1 wil Koningshuis afschaffen en hun bankrekeningen afpakken: ‘Zet hun kapitaal in voor voormalige koloniën’

Voor BIJ1 is de monarchie een symbool van ongelijkheid die ze liever spoedig afgeschaft willen zien, dat laat de partij van Sylvana Simons op deze Koningsdag weten op sociale media. Maar de beweging wil nog een stap verder gaan en ook direct het kapitaal van de Koninklijke familie inzetten voor rechtsherstel van voormalige koloniën, melden ze.

Terwijl de meeste politieke partijen Koning Willem-Alexander feliciteren met zijn verjaardag vandaag, gooit BIJ1 van Sylvana Simons het over een radicaal andere boeg: de partij probeert via sociale media tegenstanders van de monarchie te verzamelen en roept tot afschaffing van het Koningshuis. De erfopvolging van de Oranjes is een “symbool van ongelijkheid,” vindt BIJ1 en bovendien “niet meer van deze tijd.”

De monarchie is een symbool van ongelijkheid en is niet meer van deze tijd. Afschaffen dus! We onteigenen het (uit koloniale tijd stammende) kapitaal van de Koninklijke familie en zetten dit in voor rechtsherstel van voormalige koloniën en de Indische gemeenschap.#Koningsdag pic.twitter.com/g419LgsEW5 — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) April 27, 2021

“We onteigenen het (uit koloniale tijd stammende) kapitaal van de Koninklijke familie en zetten dit in voor rechtsherstel van voormalige koloniën en de Indische gemeenschap.”

Het idee kan niet echt op veel steun rekenen, zo blijkt uit de reacties op Twitter. Hier en daar zijn nog wel reacties te vinden waaruit steun voor afschaffing van het Koningshuis spreekt, maar het weggeven van onteigende Oranje-miljoenen aan voormalige koloniën is fiks minder populair:

“Afschaffen van het koningshuis oké.. maar waarom moet dat geld dan meteen naar voormalige koloniën?” vraagt iemand zich af. “Dat geld kunnen en hebben we echt veel harder nodig in eigen land om hier de ongelijkheid aan te pakken.”

Een andere twitteraar wijst op de praktische uitvoerbaarheid van het plan en onderstreept ook de wens om Nederlandse problematiek eerst aan te pakken, mocht inkomen van het Koningshuis ter beschikking van het volk komen:

“Ze hebben ondertussen ook op eigen verdienste behoorlijk wat kapitaal verdiend, dus dat onteigenen gaat nog knap lastig worden. Daarnaast wordt de (witte) arbeidersklasse ook al eeuwen uitgeknepen door de adel, dus dan gaan wij ook vangen natuurlijk. Leve de republiek.”

Toch zijn er ook mensen die helemaal niets ophebben met het plan van BIJ1 en waarschuwen voor communisme:

“Wie weet wat het communisme nog meer in petto heeft,” vraagt een twitteraar zich af, “dit land bestaat grotendeels uit weldenkende mensen die niets met deze vorm van rancune en jaloezie hebben.”

Vooralsnog kunnen de plannen van Sylvana Simons’ partij nog niet op veel steun rekenen in Nederland. Een ruime meerderheid van maar liefst 57% steunt het voortzetten van de monarchie, zo becijferden de NOS en Ipsos vandaag.