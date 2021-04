CBS heeft slecht nieuws voor pro-migratie politici: ‘Minder migranten nodig als we minder deeltijd werken!’

Het CBS en onderzoeksinstituut NIDI bewijzen vandaag dat pro-migratie politici het al die tijd mis hadden. In Nederland kennen we een ongekende deeltijdnorm: te veel mensen werken deeltijd waardoor migratie haast onvermijdelijk is. Maar als we afscheid nemen van de deeltijdnorm kan de migratie tot 2050 met één miljoen worden verminderd!

Met name linkse partijen, D66 voorop, gebruiken het al een tijdje als smoesje: we kunnen de massa-immigratie niet verminderen, want Nederland heeft al die migranten gewoon nodig om de open plekken op de arbeidsmarkt in te vullen. Maar wat blijkt nu? Een nieuw rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) publiceerden vandaag het rapport ‘Verkenning Bevolking 2050,’ waarin klip en klaar staat uitgelegd dat Nederland al die arbeidsmigratie gewoon niet nodig heeft. De enige voorwaarde is dan wel dat meer mensen fulltime gaan werken.

De visie is realistisch, vinden onderzoekers. Met name het vrouwelijke arbeidspotentieel is enorm zegt onderzoeker Joop de Beer in de Telegraaf. In het rapport van het CBS en NIDI schetst men een beeld hoe ons land er demografisch uit ziet in 2050. Op verzoek van de Tweede Kamer zijn in dit onderzoek meerdere meerder scenario’s meegenomen.

Het laat goed zien hoe enorm Nederland vergrijst: de verwachting is dat er in 2050 twee- tot driemaal zoveel 80-plussers zijn. Dit betekent dat het vacatures zal gaan regenen. Vacatures die in principe gevuld kunnen worden door Nederlanders zelf, mits wij eindelijk vaarwel zeggen tegen het prevalente deeltijdwerken.

Ondanks al het feministische geleuter over kansenongelijkheid en genderdiscriminatie blijkt dat in de cijfers toch echt anders te liggen: 75 procent van de vrouwen werkt deeltijd, tegenover 20 procent van de mannen die deeltijd werken. In de politiek is een veel gehoord antwoord op de vergrijzing dat er meer arbeidsmigranten moeten komen, maar onderzoekers van het CBS en NIDI zeggen dat dit helemaal niet zo is. Als veel deeltijdwerkers voltijd gaan werken zal dat al veel vacatures schelen.

Het vrouwelijke arbeidspotentieel in Nederland is vergelijkbaar met de instroom van 900.000 arbeidsmigranten. Als vrouwen in Nederland meer zouden gaan werken kan het migratiesaldo de komende dertig jaar met 30.000 migranten per jaar verminderd worden. CBS-demograaf Ruben van Gaalen zegt er het volgende over:

“Niet alleen vrouwen met kleine kinderen zouden meer kunnen werken. Ook veertigers en vijftigers met kinderen die zichzelf kunnen redden. Er is nog heel veel te halen. We zijn in Nederland heel erg gewend aan die deeltijdnorm. Veel vrouwen selecteren er al op voor. Terwijl ze hoogopgeleid zijn en geen kinderen hebben, maar wel vier dagen gaan werken.”

De critici roepen het al een tijdje: Nederland heeft geen tekort aan mensen, maar een tekort aan arbeidsethos. De nieuwe berekeningen onderstrepen dat. Maar wellicht nog veel belangrijker dan dat: de arbeidsmigratie kan zwaar verminderd worden, mits Nederlanders zélf meer gaan werken. Zo, steek die maar in jullie zak, D66 en aanverwanten!