CDA-afdelingen in brandbrief: ‘Regeren met Rutte is ongeloofwaardig… wij willen expliciet steun voor Pieter Omtzigt’

In een brandbrief aan het bestuur van de partij – en dan natuurlijk met name aan CDA-fractievoorzitter Wopke Hoekstra – hebben zo’n twintig CDA-afdelingen duidelijk gemaakt dat niet opnieuw willen regeren met Rutte als naamgever van een kabinet, én dat ze pal achter Pieter Omtzigt staan. Met Omtzigts plannen “hebben we goud in handen,” schrijven ze. Terwijl in een kabinet-Rutte IV stappen “ongeloofwaardig” is volgens deze leden, en zelfs “geen optie.”

De afdelingen beginnen hun brandbrief aan het bestuur en de Kamerfracties van het CDA door correct te noteren dat de christendemocraten bij de verkiezingen vier zetels verloor. Dit was een aderlating voor de partij, die een paar maanden geleden nog dacht dat Wopke Hoekstra een gooi kon doen naar het premierschap. Met name het gebrek aan populariteit onder jongere kiezers zit de CDA’ers dwars. Het imago van de partij, schrijven zij, “heeft al langer te lijden.” Verder: “Een imago van een vergrijzende bestuurderspartij die vervallen raakt in machtsdenken.”

Vervolgens maken de kritische CDA-leden de stap naar Omtzigt. “In de campagne hebben wij uw waardering en erkenning voor Pieter Omtzigt en zijn verhaal, Een Nieuw Sociaal Contract, gemist.” Dat is, vinden zij, merkwaardig, omdat zijn verhaal “breed gedragen” wordt in de maatschappij. Zo behaalde hij, maken de afdelingen duidelijk, “maar liefst 342.000 voorkeursstemmen én is de steun voor hem niet alleen hoorbaar binnen zijn eigen partij, maar ook daarbuiten. “Van links tot rechts en zelfs bij een groep die niet politiek geëngageerd is.”

Een combinatie van “ons Program van Uitgangspunten, het Zij aan Zij rapport en Een Nieuw Sociaal Contract van Pieter, kunnen het CDA weer doen uitgroeien tot een brede volkspartij,” vervolgen ze: “We hebben goud in handen.”

Voor de duidelijkheid, schrijven de misnoegde CDA-afdelingen, “willen wij expliciet onze steun uitspreken voor Pieter.” Zijn strijd in de toeslagenaffaire is een juiste geweest: “De conclusies van de commissie-Van Dam waren snoeihard. De rechtsstaat heeft gefaald. De regering heeft het parlement en de rechterlijke macht jarenlang ontijdig, onvolledig en onjuist geïnformeerd.”

Fractieleider Wopke Hoekstra lijkt nog steeds met Mark Rutte en zijn VVD te willen regeren, maar de CDA-afdelingen in het land denken daar heel anders over. “Mark Rutte is de verpersoonlijking van deze neergang van democratische waarden,” stellen zij. “De geloofwaardigheid van de overheid is onder zijn leiding aangetast. De waarheid is voor hem geen uitgangspunt gebleken, maar een optie.”

“De tijdgeest van nu vraagt om een open en transparante bestuursstijl,” leggen ze uit. “Deelname van het CDA aan een kabinet-Rutte IV is voor ons derhalve ongeloofwaardig en geen optie.”

Daarna leggen de afdelingen uit dat regeren voor het CDA tegenwoordig een “tweede natuur is.” Maar dit hoeft niet zo te zijn. Ook vanuit de oppositie kan de partij het land dienen, menen de regionale christendemocraten.

Het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA, staat net als de afdelingen achter de inhoud van de brief:

Eerder spraken wij als @CDJA ook uit dat wat ons betreft het CDA niet deelneemt aan een kabinet Rutte IV. Daaraan is intussen niets veranderd. Sterker nog, verschillende afdelingen steunen die lijn.https://t.co/aF1wz9dxdW — Niels Honkoop (@NielsHonkoop) April 22, 2021

De harde kritiek van de afdelingen op Rutte en mogelijke regeringsdeelname van het CDA in een vierde kabinet geleid door de VVD’er, én de expliciete steun voor Omtzigt zijn aanleiding voor GeenStijl-hoofdredacteur Bart Nijman om te concluderen dat er nu een aantal opties zijn. “De vraag is nu of,” twittert hij, “[1] het CDA scheurt voordat, [2] Rutte alsnog opdondert, of [3] we toch terug naar de stembus moeten, [4] tenzij er een achtpartijencoalitie over D66-links komt?”

De vraag is nu of:

– Het CDA scheurt voordat

– Rutte alsnog opdondert of

– We toch terug naar de stembus moeten

– Tenzij er een achtpartijencoalitie over D66-links komt? https://t.co/Lmfxx6PXsE — Bart – #Groepsimmuun (@BartNijman) April 23, 2021

Door deze harde brief zadelen de afdelingen en het CDJA fractieleider Hoekstra op met een serieus probleem. De CDA-leider is achter en ook voor de schermen namelijk duidelijk bezig om het CDA zo te positioneren dat de partij mogelijk toch in een kabinet-Rutte IV stapt. Als hij daar nu mee doorgaat riskeert hij een scheuring, zoveel wordt duidelijk uit de brandbrief.