Corona als verdienmodel voor de overheid: in één jaar 113.000 boetes uitgedeeld, meesten dankzij avondklok

Het zijn pijnlijke cijfers om te zien: in het afgelopen jaar zijn er méér dan 100.000 boetes uitgedeeld aan Nederlanders die het niet zo nauw namen met de coronamaatregelen. Verreweg de meeste boetes, 64%, zijn gegeven aan mensen die de avondklokregels overtraden, zo meldt Hart van Nederland.

Amsterdam is de stad waar de meeste mensen lak hebben aan de coronaregels. Amsterdammers hebben in ruim een jaar tijd meer dan 10.000 boetes opgelegd gekregen.

Sinds 23 januari van dit jaar zit Nederland opgescheept met een avondklok. Aangezien zo’n tweederde van alle boetes komt door avondklokovertredingen, is dus in zo’n drie maanden tijd het aantal boetes explosief gegroeid. Gaat er dan geen belletje rinkelen bij onze bestuurders bij zo’n explosieve stijging in het aantal coronaboetes?

Het is dus duidelijk te zien dat de burgerlijke ongehoorzaamheid door de avondklok flink is gestegen; mensen trokken overduidelijk de streep bij de spertijd. Deze draconische maatregel gaat de Nederlander eigenlijk te ver, maar tot op heden weigert de overheid om deze maatregel af te schaffen. Op deze manier wordt de avondklok een dikke vetpot voor de overheid als mensen het massaal blijven overtreden. Cashen maar, ka-ching.