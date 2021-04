De toekomst van geld is digitaal, maar is het Bitcoin?

Inmiddels is het wel duidelijk dat we in de toekomst nog maar amper met contant geld gaan betalen. Het huidige gebruik van geld zal namelijk verschuiven naar digitale tokens. Dit idee is zeker niet bizar en ook niet nieuw, hier wordt namelijk al jaren over gesproken. Toch is het nog maar de vraag of de toekomst van geld gelijkstaat aan Bitcoin. Op het moment doet de Bitcoin koers het natuurlijk extreem goed, maar dit betekent nog niet dat je in de toekomst via een Bitcoin CFD kunt betalen voor al je producten. Natuurlijk zullen regeringen enkele elementen van de gedistribueerde grootboektechnologie achter private cryptocurrencies lenen als ze digitaal geld gaan gebruiken, maar ze zullen ook heel graag controle willen houden over wat er als geld in hun economie circuleert. Bij de huidige cryptovaluta’s, dus ook bij de Cardano koers, is dit niet het geval op het moment.

E-wallet op je smartphone

Desondanks moet je niet verbaasd zijn als er aan het einde van het huidige decennium een e-wallet op je smartphone zit. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid lijken op een account met diverse valuta’s. In plaats van zaken te doen met commerciële banken zou je dan alsnog mogelijk een klant van centrale banken kunnen zijn. Misschien klinkt dit op het moment nog heel vergezocht, maar toch lijkt dit te gebeuren. Sterker nog, er is al een officiële online munt beschikbaar ondertussen, namelijk de Bahamaanse zanddollar. Dit wordt dus gedistribueerd door de centrale bank van de Bahama’s. Digitale yuan pilots komen bovendien in een stroomversnelling terecht doordat China ernaar streeft om dit uit te rollen samen met de Olympische Winterspelen van 2022. Ook Zweden lijkt te volgen, net zoals Japan al heeft dit land nog geen onmiddellijke plannen. Wel erkent de Bank of Japan de mogelijkheid van een sterke stijging van de vraag naar het publiek naar officiële digitale munten in de toekomst.

Digitale dollar

Zelfs in de Verenigde Staten, een land dat vooralsnog alleen met het concept speelt, kunnen digitale betalingsvehikels die niet afhankelijk zijn van traditionele bankrekeningen de financiële inclusie van contant geldgebruikers vergroten, volgens een onderzoek uit september 2020 van de president van de Federal Reserve Bank van Atlanta, Raphael Bostic en anderen. Minister van Financiën Janet Yellen zegt dat een digitale dollar absoluut de moeite waard is om naar te kijken. Zodra de Verenigde Staten net zoals China bezig is met deze verandering zal virtueel geld zonder twijfel een hulpmiddel worden om mondiale invloed uit te oefenen. Het zou zelfs de wereld op kunnen gaan splitsen in nieuwe valutablokken. Dit is het geval aangezien elk token dubbel gebruikt zal worden buiten de grenzen van de uitgevende natie. Als we in Nederland de dollar vinden in de e-wallet op onze telefoon kunnen we bijvoorbeeld internationaal eenvoudig producten, diensten of activa kopen.

Binnenlandse valuta

Dit nieuwe geld kan bovendien net zo gemakkelijk de binnenlandse valuta in het dagelijks leven van mensen vervangen. Hoewel dit niet verschilt van de traditionele dollarisering die plaatsvindt in landen die worden geplaagd door inflatie en volatiliteit van de wisselkoersen, zou het gemak en de toegankelijkheid van door de centrale bank uitgegeven digitaal geld ‘vervanging in een sneller tempo en op grotere schaal mogelijk kunnen maken’, aldus Tao Zhang, een plaatsvervangend directeur bij het IMF. De kans is dus heel groot dat we in de toekomst met name gebruik gaan maken van digitaal geld om te betalen voor goederen en diensten, maar of dat Bitcoin of een andere cryptocurrency zal zijn is nog maar de vraag. Natuurlijk is het op het moment al mogelijk om hier bij sommige bedrijven mee te betalen, maar of het overgenomen gaat worden door overheden valt te betwijfelen.