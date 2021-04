De veelzijdigheid van Amsterdam in beeld gevangen

De beelden die geschoten werden van een lege Dam in de avond, de winkelstraten en bijvoorbeeld het Vondelpark in de avond waren adembenemend. Het was een van de weinige voordelen die de avondklok met zich meebracht! Tegelijkertijd toonde het de kracht aan van een video. Geen drukke beelden en rappende artiesten, maar een subtiele pianonoot onder een rustgevend beeld. Niet alleen inspireerde het veel Amsterdammers, ook bedrijven zijn de kracht van zo’n video in gaan zien merkt Niels de Groot van Pro Motion Film. Een promotiefilm laten maken wordt door steeds meer partijen overwogen.

De kracht van een in Amsterdam geschoten bedrijfsfilm

Amsterdam heeft alles! Het maakt dat een bedrijfsfilm in Amsterdam laten schieten relatief makkelijk is. Kies je voor een rustige, natuurlijke omgeving als het Vondelpark en Amsterdamse bos? Ga je wellicht voor het karakteristieke van de Dam of de straatjes langs de kanalen? Het feit dat het als gevolg van de corona pandemie nog relatief stil is op straat, maakt dit een uitstekend moment voor het opnemen van een bedrijfsvideo in de stad. Met name voor partijen die hier gevestigd zijn, kan zo’n bedrijfsvideo bijzonder interessant zijn. Een video uit de eigen stad, welk bedrijf wil het niet?

Denk na over hetgeen je wilt vertellen

Een paar beelden van een stille Dam of een leeg Vondelpark zijn onvoldoende voor een geweldige bedrijfsfilm. Het is belangrijk dat je een verhaal vertelt als bedrijf! Wil je een potentiële klant overtuigen? Ben je op zoek naar een mogelijkheid om mensen kennis te laten maken met het gezicht achter een bedrijfsnaam? Er zijn tal van mogelijkheden om een bedrijfsvideo te ontwikkelen. Daarbij hoef je het niet te laten bij slechts één video. Je kunt bijvoorbeeld ook voor een korte serie van video’s kiezen. Het biedt je de mogelijkheid om de aandacht van kijkers langere tijd vast te houden.

Combineer een bedrijfsfilm met een teaser

Bij het opnemen van een bedrijfsfilm in het hart van Amsterdam kan het verstandig zijn deze te combineren met een korte teaser. De teaser deel je op sociale media, om de aandacht te trekken. Verwijs in het bericht met de teaser door naar de volledige video op je eigen website. Een slimme vorm van marketing! Vaak heb je helemaal geen zin om een video minutenlang te bekijken, als je niet precies weet wat de video je gaat vertellen. De teaser, vaak niet langer dan een halve minuut, wekt je interesse en maakt dat je toch tijd vrij wilt maken voor een iets langere video.

De mooiste plekken in Amsterdam voor een video

Eerder noemden we al een paar mooie plekjes in Amsterdam, die zich uitermate goed lenen voor het opnemen van een bedrijfsvideo. Wij vroegen Niels de Groot naar zijn favoriete plekken in de hoofdstad. Onderstaand lijstje stelde hij voor ons samen: