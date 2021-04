Duitse media verbaasd over herrijzenis Mark Rutte: ‘Ze doen alsof niets gebeurd is, hun morele kompas werkt niet!’

“Premier Mark Rutte loog en bedroog. Maar politici en het publiek doen alsof er niets is gebeurd.” Dat is de terechte conclusie van Duitse media over Omtzigtgate en andere crises: “Het morele kompas van Nederland werkt niet meer.”

De invloedrijke Duitse krant Sueddeutsche Zeitung laat geen spaan heel van Mark Rutte. Hij heeft, schrijft de krant terecht, “gelogen en bedrogen.” Hij heeft iedereen voor de gek proberen te houden, hij wilde een kritische parlementariër uit de Tweede Kamer trappen en loog daar vervolgens over… werd betrapt, maar vervolgens liet weten gewoon door te willen gaan als premier.

“Zelfs de belangrijkste coalitiepartners vragen alleen om wat spijt,” noteert de Duitse krant verbaasd. “Niet alleen de eigen partij staat unaniem achter Rutte, die bijna elf jaar in functie is en aan wie bijna iedereen zijn post te danken heeft. Zelfs de belangrijkste voormalige coalitiepartners, linkse liberalen en christen-democraten, roepen niet op tot het aftreden van de legendarische, flexibele premier, die vaak betrapt is op liegen, maar slechts een klein beetje spijt betoont.”

“Spons eroverheen, er is een crisis, het land moet geregeerd worden. Realistisch gezien zou het zonder Rutte helemaal niet mogelijk zijn om een ​​regering te vormen, beweren ze. En is er geen risico op maandenlange politieke chaos zonder hem, waarvan alleen extremisten als Geert Wilders kunnen profiteren? Zelfs de Groenen houden de deur voor Rutte op een kier, ze willen niet alles blokkeren.”

Dit is wat de krant betreft totaal geschift – en dat is nog logisch ook. Ten eerste heeft Rutte zichzelf gediskwalificeerd met zijn gelieg, en ten tweede valt er altijd wel een manier te verzinnen om het land te “regeren.”

“Maar het meest verbazingwekkende is dat een groot deel van de media aan het spel meedoet,” stelt de krant terecht. Natuurlijk vinden wij die onze media al langer kennen dat helemaal niet verbazingwekkend, want het mediakartel en het partijkartel zijn één en hetzelfde. “Het tijdschrift Elsevier slaagde er zelfs in om Rutte af te schilderen als een slachtoffer van kwaadaardige machinaties. Op de publieke televisie is er de onmiskenbare behoefte van de verslaggevers om eindelijk over te schakelen van de onsmakelijke gebeurtenissen van de afgelopen week naar het dagelijkse politieke leven. En linkse, soms kritische kranten als de Volkskrant staan ​​vol met rechtvaardigingen voor het gedrag van Rutte. De populaire schrijver Arnon Grunberg mocht er op een dubbele pagina op wijzen dat andere regeringsleiders nog erger zijn. En is de leugenaar Bill Clinton niet ook vergeven?”

Deze Duitse krant maakt natuurlijk geen deel uit van ons Kartel, en dus kunnen ze er daar met open blik naar kijken. “Als waarnemer heb je het voordeel dat je van buitenaf kunt zien wat er gebeurt. Dat klinkt misschien banaal. Maar het maakt wel uit of je wilt beoordelen wat er op dit moment in de Nederlandse politiek speelt. Als je geen deel uitmaakt van de operatie, niet betrokken bent bij de tactische machtsspelletjes, de relativeringen en afwegingen, het geven en nemen, het gepraat over politieke verantwoordelijkheid van de staat – dan zie je de dingen anders. En dan zie je een land waarvan het morele kompas momenteel niet werkt.”

Ik meen me te herinneren dat Rutte ooit zei dat, als Geert Wilders de verkiezingen zou winnen, Nederland er “gekleurd” zou opstaan. Nou, dat klopt niet. We zetten onszelf juist enorm voor gek door Rútte te tolereren als premier.

Deze man is niet langer houdbaar. We kunnen het ons niet veroorloven om zo ver af te zakken dat we een man laten zitten die keer op keer betrapt wordt op liegen, die van het ene schandaal in het andere schandaal strompelt, die anderen vervolgens voor de bus gooit zodat hij premier kan blijven omdat hij nu eenmaal niets heeft buiten de politiek.

We moeten de politiek opschonen. Er met de grote stofzuiger doorheen. En dat betekent dat, zoals ze bij onze oosterburen wél volstrekt helder kunnen zien, dat Rutte moet wieberen. En snel een beetje!