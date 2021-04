Facepalm! Minister Hugo de Jonge van domme dingen doen roept tegen ziekenhuizen: we gaan geen domme dingen doen!

Veel idioter dan dit gaat het niet worden. Terwijl Hugo de Jonge het afgelopen jaar het ene na het andere project in de soep heeft laten lopen – van apps tot vaccinatieprojecten – verzekert hij nu ziekenhuizen dat “we” geen domme dingen gaan doen bij het heropenen van Nederland. Nee, dat wekt lekker veel vertrouwen!

Faalminister Hugo de Jonge heeft zich de woede op de hals gehaald van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), die helemaal in de kramp schieten bij de gedachte dat er vanaf 21 april mogelijke versoepelingen aan kunnen komen. De Jonge schuift de verantwoordelijkheid voor die beslissing af op het advies van het OMT.

Coronaminister Hugo de Jonge is in een benaderde positie terechtgekomen. Aan de ene kant wordt de roep om versoepelingen steeds groter, omdat de rek er bij mensen uit is en vanwege de economische ravage die de lockdown met zich heeft meegebracht. En aan de andere kant is er een kamp dat bestaat uit de ziekenhuizen, met nog steeds veel patiënten, en een clubje ‘rekenmodel-deskundigen’ dat puur afgaat op wat hun eigen modellen dicteren en versoepelingen voorlopig wil blokkeren. Dat meldt de NOS.

Het vervelende aan deze situatie is dat kamp ‘pro-lockdown’ (ziekenhuizen, OMT en RIVM) totaal geen rekening houdt met het feit dat besmettingen nauwelijks in de buitenlucht voorkomen. Daar heerst nog steeds de gedachte dat veel mensen op één plek direct leidt tot veel meer besmettingen, ongeacht ventilatie of dak.

Hugo de Jonge kan in principe gewoon verwijzen naar de (recente) onderzoeken die dat keihard aantonen, maar goed. Dit is Hugo de Jonge, en die kan vrij weinig. Dus in plaats daarvan verwijst hij naar de deskundigen van het OMT en zegt dat “hun advies een doorslaggevende rol speelt.” Hij riskeert nu dus, volstrekt onnodig, zich weer de woede op de hals te halen van zo’n beetje heel Nederland, alleen omdat hij het OMT-advies te zwaar laat meewegen. Zo wordt een adviesclub de ongekozen schaduwregering van het land.

Het lijkt er overigens sterk op dat dit demissionaire kabinet hard op zoek is naar allerlei ándere redenen om versoepelingen door te voeren, zolang ze maar niet hoeven te erkennen dat besmettingen buiten haast niet voorkomen. De Jonge onderstreept namelijk alleen het feit dat mensen “coronamoe” zijn. En minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) benadrukt juist de extra druk op de handhavers vanwege de avondklok. Natuurlijk zijn dat óók redenen die mee moeten worden genomen bij de overweging, maar het zijn wel zijpaadjes.

Dit kabinet moet eens gewoon afgaan op de wetenschappelijke feiten en niet op de interpretatie van ‘deskundigen’ die alleen kijken naar een rekenmodel. Die rekenmodellen zijn namelijk niets meer dan een slap aftreksel van de realiteit.

Dus Hugo, doe geen domme dingen en gooi die terrassen open! En misschien ook geen opmerkingen maken over ‘domme dingen,’ want daar heb jij het afgelopen jaar wel een beetje het patent op gehad.