Falende EU-afdeling EMA meldt verband tussen AstraZeneca en trombose: ‘Maar voordelen vaccin nog altijd groter!’

Marco Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie van de EMA, heeft vandaag gemeld dat er inderdaad een verband is tussen het AstraZeneca-vaccin en de zeldzame combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. Maar de voordelen van het vaccin zijn nog altijd groter dan de risico’s, voegt hij er zonder blikken of blozen aan toe. Het vertrouwen in het vaccin van AstraZeneca slinkt op deze manier met de dag.

De kogel is door de kerk: het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) erkent dat er een verband is tussen het AstraZeneca-vaccin en de gemelde trombosegevallen in de hele EU. Ze melden dat er inderdaad sprake is van een verband, maar de precieze oorzaak van de in enkele gevallen dodelijke reactie blijft nog even een raadsel. Ondertussen komt Cavaleri wél opnieuw met de boodschap dat men gewoon rustig moet blijven door prikken. Want de voordelen van het vaccin zijn groter dan de risico’s, zo schrijft de Telegraaf.

Dit soort uitspraken zijn allesbehalve tactisch van Cavaleri. Al wekenlang staat de naam van AstraZeneca onder druk. In eerste instantie omdat de farmacet de beloofde afspraken niet nakomt en later omdat er wel heel veel gevallen van trombose opduiken. Nu erkennen ze dat er een verband is, maar ondertussen roepen ze óók dat het vaccin nog altijd betrouwbaar is. Maar de grote vraag is nog maar of de mensen die geprikt moeten worden dit ook zo zien. De chaos rondom het vaccin is inmiddels losgebarsten, omdat EU-lidstaten steeds vaker afwijken van het advies van de EMA.

Zowel AstraZeneca als de medicijnenafdeling van Brussel zijn flink wat geloofwaardigheid kwijt geraakt door het continue geflipflop in deze vaccinatiesaga. Roepen dat er een verband is gevonden en ondertussen ook oproepen om te blijven prikken klinkt niet bepaald geruststellend. En dat terwijl Europa achterop dreigt te raken in de wereldwijde vaccinatierace. Kunnen ze nu echt helemaal niks bij de EU-medicijnenautoriteit? Kom op, zeg!