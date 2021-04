Femke Merel van Kooten: ‘Ik denk dat de informatie over dit schandaal gelekt is door Wiebes of Keijzer’

“Mijn analyse is dat het iemand is, natuurlijk vanuit het kabinet, die nog een appeltje te schillen heeft met iemand of die het hélemaal zat is.” Dat zegt voormalig Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten over de persoon die de controversiële informatie heeft gelekt waaruit blijkt dat het kabinet – met Mark Rutte voorop – de Tweede Kamer bewust onjuist geïnformeerd heeft over de Toeslagenaffaire.

Ze begon door te zeggen in algemene termen dat de lekker vrijwel zeker iemand is die met een politieke afrekening bezig is óf die zich zo’n zorgen maakt over de corrupte bestuurscultuur dat hij of zij zich genoodzaakt voelt in te grijpen.

Van Kooten-Arissen wil zelfs een paar namen noemen, van mensen die zij verdenkt van het lek. @BNR pic.twitter.com/CiiiNzH7Rx — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) April 22, 2021

Na gezegd te hebben dat het “raar” om met namen “te gaan strooien,” deed ze dat even later toch. “We hebben ook tijdens het verhoor gezien dat [voormalig minister Eric] Wiebes er heel veel last van heeft, er echt verdriet van had. Ik dacht, misschien is het Wiebes wel.”

Dat zou verrassend zijn, want Wiebes is een VVD’er. De prominente leden van die partij zijn tot dusverre altijd erg loyaal gebleven aan Rutte. Aan de andere kant geldt natuurlijk wel dat Wiebes één van de kinderen van de rekening was toen dit schandaal net losbarstte. Dus misschien dat hij zich minder gebonden voelt aan de code van omerta dan andere VVD’ers.

Maar er is in de ogen van Van Kooten nog een andere mogelijkheid. Een CDA’er. “Ik heb ook even gedacht aan Mona Keijzer. Misschien is zij het ook wel zat, wat er overal gebeurt.”

Keijzer wordt in de wandelgangen ook regelmatig genoemd als iemand die kritiek heeft op a) de koers van Wopke Hoekstra en b) de Rutte Doctrine. Zij zou tot kamp Omtzigt behoren, en achter de schermen een richtingenstrijd uitvechten met Hoekstra, die natuurlijk één van de mensen is die hard geraakt worden door deze openbaringen.

Wie het ook is, de lekker heeft belangrijke informatie gedeeld met de media én het publiek. Want alleen door te lekken is nu duidelijk geworden dat het kabinet de voel wéér voorgelogen heeft – niet alleen tijdens het saga over de Toeslagenaffaire, maar ook naderhand, toen het kabinet al was afgetreden.