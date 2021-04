Femke Merel van Kooten woest nadat Segers de deur openzet naar de VVD: ‘Fractievoorzitter met een rubberen ruggengraat’

ChristenUnie-leider Gert Jan Segers is opeens enigszins teruggekomen op zijn eerdere uitspraak dat zijn partij sowieso niet meer met Mark Rutte in een kabinet gaat zitten. Tenminste, niet als de VVD’er premier wordt. Volgens Segers speelde hij het “te veel op de man,” of hebben zijn eigen kiezers dat in ieder geval zo ervaren. Daarom wil hij nu de focus leggen op het creëren van een andere bestuurscultuur, ook als dat moet onder leiding van Rutte. Splinter-leider en voormalig Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten vindt dat belachelijk. Op Twitter noemt ze Segers een “fractievoorzitter met een rubberen ruggengraat.”

CU-topman Gert Jan Segers is opeens gedraaid op de vraag of de ChristenUnie al niet in een nieuwe coalitie wil zitten met Mark Rutte als premier. Eerder kon daar wat hem betreft absoluut geen sprake van zijn. Want Rutte had gelogen: hij had het tijdens de informatie wel degelijk gehad over CDA’er Pieter Omtzigt. Een leugenaar als premier? Dat wilde de CU niet. En dus zou het na kabinet Rutte III klaar zijn wat betreft de samenwerking van de CU met Rutte.

Maar nu, na een peiling van het Nederlands Dagblad waaruit blijkt dat 53% van zijn eigen achterban dat besluit steunt maar een significante minderheid dus niet, komt Segers opeens terug op zijn woorden. “De perceptie was dat ik in mijn kritiek op de politieke cultuur in Den Haag te veel op de man heb gespeeld en te weinig op de bal,” aldus Segers over het feit dat hij Rutte direct bekritiseerde omdat die persoonlijk gelogen had. “Te veel Rutte, te weinig ons allemaal. En als dat de perceptie van veel mensen is, dan moet ik me dat aantrekken.”

“Ik wil niet genadeloos zijn voor personen. Maar ik wil wel hard zijn over een ongezonde politieke cultuur en voor een genadeloze overheid. Daar moet echt een omslag in komen.” Daarna stak hij de hand ook in eigen boezem door te stellen dat “de politieke cultuur niet los van Mark Rutte [staat], zeker niet. Maar die oude cultuur staat of valt niet met één man. Ook wijzelf maken er deel van uit.”

Voormalig Tweede Kamerlid (en nu leider van de nieuwe politieke partij Splinter, die op verkiezingsdag naast een zetel greep) Femke Merel van Kooten vindt dat volstrekt belachelijke uitspraken van Segers. “Zoals dat gaat met fractievoorzitters met een rubberen ruggengraat…” schrijft zij op Twitter. “[De Rutte Doctrine] was opeens óók de schuld van CU en Segers trekt [het] boetekleed aan.”

“Het verzet tegen de doofpotcultuur, de leugens en machtspolitiek is,” concludeert Van Kooten teleurgesteld, daarmee “gebroken.”

Zoals dat gaat met fractievoorzitters met een rubberen ruggengraat… 😞#Ruttedoctrine was opeens óók de schuld van CU en Segers trekt boetekleed aan. Het verzet tegen de doofpotcultuur, de leugens en machtspolitiek is gebroken 🤐#functieelders #cucongres https://t.co/t6uzWgBv9u — Femke Merel van Kooten (@FemkeMerel) April 17, 2021

Haar tweet kan op veel bijval rekenen van twitteraars die het beeld bevestigen dat Segers door terug te krabbelen krediet heeft verspeeld bij de burger. “Een man een man, een woord… Maar dat was vroeger he, in het oude normaal” schrijft Marianne bijvoorbeeld. Manfred Meijers denkt daar net zo over. “Nog zo’n weggooier,” schrijft hij over Segers. “Denken ze nou echt dat er dan wat gaat veranderen? Het liegen, verdraaien en naar z’n hand zetten, zit in de genen bij Rutte.”

Tenslotte concludeert Scali Bohemiq dat “deelname onmogelijk [was] totdat bleek dat Rutte gewoon bleef zitten. Ook voor Christenen zijn principes makkelijk inwisselbaar.”