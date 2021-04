Ferd Grapperhaus (CDA) heeft geen begrip voor ‘vrijheidspakkers’ op Koningsdag: “Blijf weg uit de drukte”

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) zei vanmorgen geen enkel begrip te hebben voor burgers die gisteren een feestje vierden vanwege Koningsdag. “Dat we op Koningsdag de ME moeten inzetten om mensen zich redelijk te laten gedragen, dat moeten we toch niet hebben. Zo’n land zijn wij niet,” aldus de christendemocraat.

“Hele groepen mensen trokken naar grote steden, ondanks dringende beroepen van burgemeesters om niet te komen,” gaat hij verder.

Wat betreft de versoepelingen, die mogen voor hem geen vrijbrief zijn voor burgers “om hun eigen vrijheid te pakken… blijf weg uit de drukte, houd de anderhalve meter, zorg voor hygiëne.”

De uitspraken van Grapperhaus kunnen op kritiek rekenen van twitteraars. Met name opiniemaker Jan Roos vindt het allemaal erg hypocriet van de minister. “Is dat niet die man van dat drukke huwelijksfeestje?” vraagt Roos. “Deze meneer toch?” voegt hij toe in een andere tweet:

Martijn Duizendstra plaatst een foto van dat huwelijksfeestje; een foto waarop Grapperhaus mensen de hand schudt, en zijn huwelijksgasten dicht bij elkaar staan.

Mensen hebben ook geen begrip voor Grapperhaus.

Henk denkt daar net zo over. “Zegt Ferd Grapperhaus? Met z’n trouwerij vorig jaar overtrad ‘ie alle regels en er zijn foto’s van hem waarop hij bij mensen binnen staat zonder mondkapje. Als er één persoon is die het wantrouwen ten opzichte van de maatregelen heeft veroorzaakt, is hij het.”

Zegt @ferdgrapperhaus ? Met z'n trouwerij vorig jaar overtrad ie alle regels en er zijn foto's van hem waarop hij bij mensen binnen staat zonder mondkapje. Als er 1 persoon is die het wantrouwen tov de maatregelen heeft veroorzaakt, is hij het.

Saltmines.nl blogger Repel denkt daar net zo over:

Maar we moeten wel begrip hebben voor politici die de regels aan hun laars lappen?🧐@ferdgrapperhaus is al lang niet geloofwaardig meer als hij dit soort uitspraken doet.

Beter beleid zou geholpen hebben, net als een beter voorbeeld. Je oogst wat je zaait. pic.twitter.com/JIhEcWZruU — Repel (@Repelsteeltje21) April 28, 2021

Raisa Blommestijn, docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden (Rechten), stelt dat waar Grapperhaus geen begrip heeft voor mensen die “hun vrijheid terug pakken,” zij op haar beurt “geen begrip heeft voor overheid die ME inzet om mensen uit een park te jagen.”