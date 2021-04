Filmpje! Geert Wilders zet Wopke Hoekstra in het strafbankje: ‘U bent niet mans genoeg om excuus aan te bieden aan Omtzigt!’

Tijdens het debat over de toeslagennotulen van gisteren opende Geert Wilders op een gegeven moment vol de aanval op minister Wopke Hoekstra. Want, zei de PVV-leider, de CDA’er had zich moeten verzetten tegen de manier waarop het kabinet over Pieter Omtzigt sprak. Zou hij, Hoekstra, dan nu eindelijk excuus aanbieden aan Omtzigt? Wilders eiste dat, maar Hoekstra hakkelde en herhaalde een keer of zes een ingestudeerd verhaal. Maar dat excuus, dat kwam er niet.

Het was historisch om te zien, hoe PVV-leider Geert Wilders gisteren losging op Wopke Hoekstra, demissionair minister van Financiën en natuurlijk CDA-leider. Want de oppositieleider zette de christendemocraat écht in de hoek.

“De heer Hoekstra, leider van de CDA-fractie, weigert de heer Omtzigt – een belangrijk figuur in zijn partij, bijna net zoveel stemmen gekregen als de heer Hoekstra, iemand die gewaardeerd wordt in het land doordat hij samen met collega’s die ik al eerder noemde, alles heeft gedaan om de rotzooi boven water te krijgen bij de toeslagenaffaire,” aldus Wilders.

Mensen als Renske Leijten en Omtzigt hebben die affaire boven tafel gehaald… “maar zijn gekapitteld. Ze zijn niet door hun eigen partij beschermd. En dat is toch het minste wat je kan verwachten? Dat iemand van D66 die onder vuur ligt – ook niet goed – maar dat die zich daartegen verweert omdat die onder vuur ligt: verwerpelijk maar begrijpelijk.”

“Maar u,” zei Wilders tegen Hoekstra, “bent de leider van zijn partij. Dat was u toen nog niet, maar u was in ieder geval een belangrijke CDA-politicus in het kabinet. En ik lees hier nergens dat de heer Hoekstra zegt: ‘Nee, ik neem het voor de heer Omtzigt op. Houd op met hem bekritiseren. Misschien heeft de heer Omtzigt wel gelijk. Jullie moeten dat niet doen.'”

“U praat met [D66-minister, red.] Koolmees mee, en daarna gaat u zelf tekeer tegen hem. En u bent niet eens mans genoeg om daar excuses voor aan te bieden. U bent niet eens mans genoeg om te zeggen tegen de heer Omtzigt, ‘dat had ik niet moeten doen. Foutje, dat had ik niet moeten doen. Ik had het voor je op moeten nemen, ik had achter je moeten gaan staan’.”

“Het was,” ging Wilders verder, “uw politicus. Van uw partij. En u heeft hem laten vallen. Nu vraag ik u zes keer: kunt u excuses aanbieden? En u verdomt het gewoon!”