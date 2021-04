[Filmpje] Marijnissen (SP): ‘Uit de notulen zal blijken wat Sigrid Kaags ‘nieuwe leiderschap’ precies inhoudt’

SP-politica Lilian Marijnissen laat zich bij Buitenhof kritisch uit over D66-leider Sigrid Kaag. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen voerde Kaag stevig campagne rondom nieuw leiderschap, maar volgens de oppositieleider komt uit de gelekte notulen lijkt toch iets anders naar voren te komen: een minister die met werkelijk alles akkoord ging.

‘Mevrouw Kaag heeft een stevige campagne gevoerd rondom nieuw leiderschap en mocht uit de notulen blijken dat zij haar mond niet heeft open gedaan of iets anders noemenswaardigs, weten we ook meteen wat dat nieuwe leiderschap precies inhoudt’, aldus Lilian Marijnissen #buitenhof pic.twitter.com/KUoJRwIwE6 — Buitenhof (@Buitenhoftv) April 25, 2021

Bij Buitenhof op zondagmiddag was SP-voorvrouw Lilian Marijnissen was uiterst kritisch op D66-leider Sigrid Kaag. Kaag pleitte tijdens de verkiezingscampagne voor nieuw leiderschap. Er moest een frisse wind gaan waaien door Den Haag. Maar, zo stelt Marijnissen, uit de gelekte notulen lijkt een ander beeld te ontstaan over Kaag. De D66-politica heeft zich nooit verzet tegen de koers van het kabinet. Pas met het compleet openbaar maken van de notulen krijgt men écht te zien waar Kaag voor staat, aldus Marijnissen.

“Mevrouw Kaag heeft een stevige campagne gevoerd rondom nieuw leiderschap. We konden geen krant openslaan of we zagen die advertentie. Ja, mocht nu blijken dat ook mevrouw Kaag al die tijd onderdeel [van de zwijgcultuur rondom de toeslagenaffaire, red.] is geweest, daarbij heeft gezeten, misschien wel aan heeft meegedaan…”, maakt Marijnissen haar zin dreigend niet af.

Eerder kwam Kaag nog met het excuus dat ze misschien, tijdens de bewuste ministerraad-vergaderingen, in Niger zat. Maar na enkele snelle factchecks bleek dat niet te kloppen, Marijnissen stelt dat één ding zeker is: “Ze was er zeker bij.” Wat volgens Marijnissen ook aangeeft wat het ‘nieuwe leiderschap’ van D66 zou kunnen inhouden. De politica zegt er het volgende over:

“Als zij daar niet haar mond heeft opengedaan, of iets anders noemenswaardigs heeft gedaan, dan weten we ook gelijk wat dat ‘nieuwe leiderschap’ precies inhoudt.” Het staat haaks op de goede voornemens die in coalitiekringen rondzingen, stelt Marijnissen sceptisch: “Er wordt nu in Den Haag veel gesproken over een nieuwe bestuurscultuur,” zegt SP-vrouw, en voegt er spottend aan toe: “Zelfs Mark Rutte schijnt daar radicale ideeën over te hebben.”

Marijnissen vindt het “allemaal leuk en wel” al die nieuwe ideeën over Haagse veranderingen, maar ze is van mening dat het probleem in ons systeem ligt. Ze geeft de schuld aan het “neo-liberalisme” in Nederland, en dat zou volgens haar de reden zijn dat veranderingen haast onmogelijk zijn.

De notulen van de ministerraad worden maandagavond gepubliceerd. Daaruit zal blijken of Lilian Marijnissen goed zat met haar vermoedens over het nieuwe leiderschap van de voorvrouw van de tweede partij van Nederland.