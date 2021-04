[Filmpje] VVD’er Kamp woest dat er gelekt is uit de ministerraad: “Ik vind het stiekem gedoe”

Voormalig minister en tegenwoordig nog VVD-prominent Henk Kamp vindt het allergrootste probleem van de rel over de notulen van de ministerraad dát ze gelekt zijn. “Lekken, dat hoort niet,” aldus Kamp.

VVD’er Henk Kamp kwam vandaag langs bij het radioprogramma van BNR, Big Five. Hij was daar om zijn mening te delen over het feit er gelekt is uit de ministerraad. In de notulen van die desbetreffende vergadering werd volgens RTL Nieuws dat er informatie over de toeslagenaffaire achtergehouden zou worden voor de Tweede Kamer. Omdat die informatie gelekt is worden de notulen van die ministerraad vandaag vrijgegeven, mogelijk met serieuze gevolgen voor de politiek.

Volgens Kamp is het echte schandaal echter niet de mogelijkheid dat de ministerraad de Tweede Kamer bewust in het duister liet tasten over de toeslagenaffaire, maar dat dit informatie gelekt is naar journalisten.

“Dat lekken dat is iets, dat een ziekte is in Den Haag,” aldus Kamp. “Natuurlijk, lekken is idioot. Als je iets naar buiten wilt brengen, je zit in de politiek, je bent bewindspersoon of je bent ambtenaar, en je wilt iets naar buiten brengen, dan heb je daar gewoon je kanalen voor. En dan moet je dat ook op je eigen naam, zelf, in de openbaarheid durven te doen. Maar iets naar buiten willen brengen maar er niet aan gekoppeld willen worden, ik vind het stiekem gedoe,” aldus de boze VVD-prominent en bondgenoot van Mark Rutte.

“En dat stiekeme gedoe, dat maakt de naam van de politiek niet beter. En dat maakt ook de betrouwbaarheid van de politiek niet beter. Het maakt ook de transparantie niet beter.”

Gevraagd of hij dan vindt dat de Rijksrecherche onderzoek moet doen naar het lekken en dat het ook in het publieke debat “minder moet gaan om de rel an sich,” antwoordde Kamp: “Ja, Rijksrecherche wordt er iedere keer op gezet als er gelekt wordt. En bij uitzondering komt daar een keer iets uit. Hier kunnen ze ook de Rijksrecherche op zetten. Maar ik maak zelden mee dat er iets uit komt. Dus daar verwacht ik niet veel van.”

De oplossing van het door hem gesignaleerde probleem van lekken is dat politici en ambtenaren zélf “niet met lekken moeten bezighouden. Dat hoort niet.”

De soep over het onderliggende thema, de toeslagenaffaire, moet volgens Kamp ook een stuk minder heet gegeten worden dan momenteel wordt opgediend. Rutte is immers een betrouwbaar politicus, meent Kamp: “Rutte is een hele integere en sobere man,” zo neemt hij het op voor de premier: “Ik vind de houding tegenover hem niet verdedigbaar.”

Kamps professionele relatie met premier Rutte gaat jaren terug. Zo was hij onder meer minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Rutte I, was hij na de verkiezingen van 2012 informateur, wat tot het kabinet-Rutte II leidde. In dat kabinet werd Kamp uiteindelijk minister van Economische Zaken.