Geert Wilders (PVV) eist: ‘Rutte, we willen ALLE relevante notulen zien. Met minder nemen we geen genoegen’

PVV-fractieleider Geert Wilders heeft nieuwe Kamervragen ingediend aan het adres van VVD-premier Mark Rutte. Op Twitter voegt Wilders daar aan toe dat hij en zijn collega’s “ALLE relevante notulen willen zien.” Want met minder, gaat hij verder, “nemen we geen genoegen!”

Uit verslaggeving van de NOS blijkt dat het kabinet de notulen van de ministerraad die eerder naar de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag zijn gegaan openbaar maakt. PVV-leider Geert Wilders denkt echter dat die notulen mogelijk de lading niet dekken. Daarom heeft hij Kamervragen gesteld aan minister-president Rutte én eist hij publiekelijk op Twitter dat “ALLE relevante notulen” over deze materie met de Kamer gedeeld worden.

Want, zegt Wilders, met minder gaat de Tweede Kamer ditmaal “geen genoegen nemen.”

“Wat is de reden dat het kabinet de openbaarmaking van de notulen van de ministerraad beperkt tot de notulen die eerder naar de POK zijn gestuurd?” vraagt Wilders aan Rutte. “Is het kabinet voornemens om ook de P-notulen (persoonlijke notulen) van die betreffende ministerraden openbaar te maken? Zo nee, waarom niet en kunt u per P-notulen (persoonlijke notulen) beargumenteren waarom de inhoud hiervan niet relevant zou zijn?”

Ook wil Wilders dat Rutte een overzicht laat maken “met de data van alle ministerraden vanaf 1 januari 2018 t/m heden waarin is gesproken over de kinderopvangtoeslagaffaire. Dit overzicht moet bij de beantwoording van de vragen naar de Kamer gestuurd worden.

En hij is nog niet klaar. Want Wilders zit er bovenop. Ook van al die ministerraden van die periode, waarin over dit onderwerp gesproken is, wil hij graag dat de notulen openbaar gemaakt worden. Indien dat niet gebeurt, vraagt Wilders, “kunt u per ministerraad waar kinderopvangtoeslagaffaire is besproken aangeven waarom niet en waarom de inhoud u niet relevant zou zijn?”

Natuurlijk wil Wilders ook van díe ministerraden de zogenaamde P-notulen hebben. En ook hier geldt dat als Rutte die niet wil delen, hij van Wilders antwoord moet geven op de vraag waarom niet?

De laatste vier vragen zijn:

6.)

Kunt u een overzicht maken met de data van alle ministerraden vanaf 1 november 2019 t/m 1 september 2020 waarin is gesproken over de tijdslijn waar de motie Omtzigt cs. om vraagt? Zo nee, waarom niet?

7.)

Kunt u van al die ministerraden vanaf 1 november 2019 t/m 1 september waar de tijdslijn wordt besproken de notulen openbaar maken? Zo nee, kunt u dan per ministerraad waar de tijdslijn is besproken aangeven waarom niet en waarom de inhoud nu niet relevant zou zijn?

8.)

Kunt u van al die ministerraden vanaf 1 november 2019 t/m 1 september 2020 waar de tijdslijn is besproken de P-notulen (persoonlijke notulen) openbaar maken? Zo nee, kunt u dan per ministerraad waar de tijdslijn is besproken aangeven waarom niet en waarom de inhoud nu niet relevant zou zijn

9.)

Wilt u deze vragen beantwoorden voor maandag 26 april 2021 om 19.00 uur?

Kortom, Wilders wil dat de regering echte transparantie en openheid betracht. De kans dat de regering daarin meegaat lijkt bij voorbaat klein te zijn. Maar Wilders kan al wel rekenen op de steun van andere ‘populistische’ partijen zoals BBB.