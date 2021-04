Leugenaar Rutte, stap op! Hij praatte wél over Omtzigt: ‘Je moet wat met hem: minister maken’

Uit de vertrouwelijke documenten over de mislukte formatie blijkt – dat kan nu al onthuld worden – dat premier en VVD-leider Mark Rutte in ieder geval wel iets te zeuren had over Pieter Omtzigt, ook al had hij gezworen van niet. In de aantekeningen staat letterlijk dat hij zei: “Je moet wat met Omtzigt, minister maken.” Met andere woorden, je moet van hem af en ervoor zorgen dat hij niet meer als kritisch Kamerlid kan functioneren. Gek, want toen deze controverse uitbrak beweerde Rutte nog dat hij helemaal niets gezegd had over de CDA’er. Gek!

Het ís mogelijk dat we de bron van “positie Omtzigt, functie elders” gevonden hebben. Want uit het verslag van de verkenners blijkt dat Mark Rutte (VVD) het één en ander te zeggen had over de situatie bij het CDA, en dan met name over de rol van Pieter Omtzigt. “Het wordt heel ingewikkeld zonder het CDA,” zei Rutte. “Als Wopke meer stemmen heeft dan Omtzigt, gaat dat helpen. Je moet wat met Omtzigt: minister maken.”

Met andere woorden, je moet Omtzigt uitschakelen als kritisch Kamerlid, waar hij zo ontzettend veel problemen veroorzaakt heeft voor het kabinet-Rutte III, en hem het kabinet zelf in loodsen zodat hij vanaf dan braaf gaat meespelen.

Maar weet je wat nu zo gek is? Rutte beweerde nadat deze controverse uitbrak nog dat hij het niet over Omtzigt gehad had met de verkenners. Echt niet hoor! De naam was niet eens gevallen in gesprekken! Maar dat klopt niet, zoals bijkt uit bovenstaande video: Rutte zei gewoon glashard tegen de tv-camera’s dat hij het echt niet over Omtzigt had gehad met de verkenners.

Of dit de bron is van “positie Omtzigt, functie elders”? Misschien wel. Die aantekening gaf mij het gevoel dat ze hem iets buiten de politiek wilden geven. Maar dit kan het ook zijn. Want “Je moet wat met Omtzigt” spreekt boekdelen over Rutte, die dat ‘gevaar’ wilde buitensluiten.

Ook Annemarie Jorritsma deed volgens Telegraaf-journalist Wouter de Winther vermoedelijk een duit in het Omtzigt-zakje. Met “functie anders” stelde de VVD-senator annex verkenner blijkbaar voor om hem (PO = Pieter Omtzigt?) misschien naar voren te schuiven als nieuwe Kamervoorzitter. In die hoedanigheid kon hij immers ook geen problemen meer opleveren voor Rutte:

Staat hier nu dat Annemarie Jorritsma VZ TK (voorzitter Tweede Kamer) voor PO/CDA oppert? pic.twitter.com/YZNJgaqxFY — Wouter de Winther (@wouterdewinther) April 1, 2021

Maar Rutte heeft sowieso keihard zitten liegen. Hij heeft beweerd dat er met de verkenners niet gesproken is over Pieter Omtzigt. Leugens! Hij heeft het er wél over gehad, en dan ook nog eens met het uitdrukkelijke doel om Omtzigt weg te werken als kritisch Kamerlid.

De Tweede Kamer kan en mag dit soort leugens niet accepteren. Rutte heeft gelogen. Dit soort gedrag is een premier onwaardig. Het is dus duidelijk: er moet een motie van wantrouwen komen, en daarna moet Rutte definitief weggestuurd worden uit Den Haag. Nederland verdient een premier die niet de hele tijd de boel in de maling neemt en er op los jokt.

Ga maar lekker lesgeven op een schooltje in Den Haag, Rutte! Het zal tijd worden dat je het Binnenhof verlaat. Je leugenachtige strapatsen worden niet meer gewaardeerd.