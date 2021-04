Gevaccineerde Peruaanse oud-president Vizcarra opnieuw besmet met corona: ‘Mijn vrouw en ik zijn positief getest’

Ondanks dat de voormalige president van Peru, Martín Vizcarra, ingeënt is tegen het coronavirus, zijn hij en de voormalige first lady van het land toch weer positief getest op Covid-19. Dat meldde het 58-jarige oud-staatshoofd zelf op Twitter, waar hij zijn landgenoten opriep om de coronamaatregelen in acht te blijven houden.

“Mijn vrouw en en ik zijn positief getest op Covid, en vertonen symptonen,” aldus Vizcarra. Het echtpaar gaat in quarantaine, wordt meteen aangekondigd.

De besmetting is opvallend, omdat Vizcarra gevaccineerd is tegen corona. Toch werken vaccins niet voor de volle honderd procent, zo wijzen testen al ruim een jaar uit: het veelvuldig gebruikte Pfizer/BioNTech-vaccin is meer dan 95% effectief tegen ernstige coronaklachten. Het Sinopharm-vaccin, dat Vizcarra ontving, behaalt slechts een effectiviteit van 79%.