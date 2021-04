GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft geen actieve herinnering aan motie van wantrouwen: sluit Mark Rutte niet uit

Goh! Wat schetst onze verbazing? GroenLinks-leider Jesse Klaver blijkt samenwerking met Rutte in een nieuw kabinet toch niet uit te sluiten. Het enige wat de VVD-leider wat hem betreft hoeft te doen is ‘het vertrouwen herstellen’.

Nu ChristenUnie-leider Gert Jan Segers heeft aangegeven niet meer met Mark Rutte als VVD-leider in een kabinet te willen stappen, zijn de opties voor een kabinetsformatie vrij beperkt geworden. Klaver ruikt daardoor vandaag een kans op macht. Bij de camera’s van RTL Nieuws probeerde hij die onmiddellijk te verzilveren door zijn steun voor de motie van wantrouwen opzichtig af te zwakken.

De GroenLinks-leider zei vanmiddag namelijk duidelijk ‘Nee’ toen hem wordt gevraagd of hij samenwerking met Rutte uitsluit. Hij laat de deur, ondanks het steunen van een motie van wantrouwen, dus op een kier staan. Uit zijn antwoorden blijkt dat hij eigenlijk prima met Rutte door een deur zou kunnen, als de premier “het vertrouwen” heeft weten te herstellen.

Die vage teksten van Jesse kunnen natuurlijk van alles betekenen, en op allerlei manieren worden geïnterpreteerd. Maar we moeten niet raar opkijken als Klaver straks ineens weer vertrouwen heeft in Rutte, alleen omdat Rutte een ambitieus klimaatplan uit de hoge hoed tovert en wat bazelt over ‘bestuurlijke vernieuwing.’

Klaver is wat dat betreft een gigantische populist en een doortrapte opportunist, die weinig meer heeft te verliezen. Opstappen na het dramatische verlies tijdens de verkiezingen wilde hij niet, dus de enige route naar herstel is deelname aan het kabinet. Dáár kan hij niet alleen het vertrouwen van de kiezers terugwinnen, maar ook de andere grote deelnemende partijen electorale schade toebrengen. Want als GroenLinks mee gaat doen dan verliest een deel van de VVD- en CDA-stemmers het vertrouwen in hun partij. Het is dus eigenlijk niets meer dan een sneue wanhoopsdaad van iemand zonder echte principes.

Maar wat blijft staan is heel lelijke politiek. De ene week een motie van wantrouwen steunen tegen een premier die een week lang heeft staan liegen tegen de Tweede Kamer, de volgende week deze zelfde leugenaar niet uitsluiten en de week daarop misschien gezellig met z’n tweeën in het formatiebootje? Jesse Klaver en GroenLinks, wát zijn het toch opzichtige verraders van hun eigen principes.