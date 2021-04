Grote commotie en onrust bij de ChristenUnie: ‘Onbegrijpelijk dat Rutte mag blijven zitten, dit is groter dan Moria!’

Terwijl Rutte monter opmerkt dat hij gewoon dóór kan als premier, en dat hij gaat werken aan het herstel van vertrouwen, raken prominente ChristenUnie-leden het vertrouwen in hun partijtop volledig kwijt. De fractie van Gert Jan Segers steunde de motie van afkeuring, maar niet de motie van wantrouwen, waardoor Rutte nog altijd premier is. De ChristenUnie-achterban is hoogstens verbaasd over dat stemgedrag van de Tweede Kamerfractie.

Er is daardoor grote onrust bij prominente, actieve leden van de ChristenUnie. Raadsleden én Statenleden laten weten op Twitter totaal niet te spreken te zijn over de afloop van het debat over Omtzigtgate vannacht. “Onbegrijpelijk dat zoveel kamerleden, inclusief mijn eigen partijgenoten de Rutte-doctrine ‘gewoon’ laten zitten,” schrijft de fractievoorzitter van de CU Apeldoorn.

“Ik zeg het maar: ik ben enorm teleurgesteld in de afloop van vannacht. Onbegrip staat op max,” aldus Ben Bloem. “En aan alle appjes en mails die binnenstromen geldt dat voor velen met mij.”

Het is, gaat hij verder totaal onacceptabel en vooral onbegrijpelijk dat de Kamer, de CU-fractie incluis, Rutte heeft laten zitten. Er kon en moest afgerekend worden met de Rutte-doctrine. Dat dit niet gebeurd is, is wanstaltig.

“Ja, een motie van afkeuring is wél gesteund en dat is óók een zeer zwaar politiek instrument,” gaat hij verder. “Maar er is leugen op leugen op leugen gestapeld om zeer ernstige feiten weg te moffelen. Dan is vertrouwen weg. En dan is wantrouwen op z’n plaats.”

Esther Kaper van de ChristenUnie-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland denkt daar net zo over. “Het gaat steeds over het vertrouwen van burgers in de politiek,” twittert zij. “Maar dit is ook een klap in het gezicht van alle integere, hardwerkende politici in ons land. Blijkbaar kom je weg met leugens en draaikonterij. Blijkbaar kom je met alles weg.”

ChristenUnie-raadslid Jarin van der Zande (Apeldoorn) is er ook klaar mee:

De hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad – een krant die natuurlijk inhoudelijk nogal gericht is op ChristenUnie-kiezers en -leden – stelt dat D66, CDA én de CU de boel intern tot rust kunnen brengen als ze “klip en klaar uitleggen dat dít hun scenario is: we onthoofden geen demissionair kabinet, maar met ons komt er geen Rutte IV.”

De fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeente Tytsjerksteradiel, Douwe Hooijenga, onderstreept die positie: “Ik snap de overweging wel van afkeuring, maar CU kan niet in nieuw kabinet met Rutte stappen lijkt mij,” schrijft hij. En Kaag heeft voor mij ook enorm afgedaan.”

Behalve allerlei lokale politici laten ook leden van PerspectieF, de jongerentak van de ChristenUnie, van zich horen. Een groeiend aantal leden van de normaal zich gedeisd houdende club van CU-jongeren doet een smeekbede aan partijleider Segers om Rutte alsnog te laten vallen: “U hebt ons diep teleurgesteld. U hebt gehandeld vanuit angst, niet vanuit hoop. Dit is ons blijken van sterke afkeuring,” schrijven de CU-jongelui: “Wij willen u op het hart drukken om niet weer in de coalitie te gaan met de VVD.”

Dit kon nog best interessant gaan worden. Want dat Gert Jan Segers geen parlementaire moraal in zijn lijf heeft weten we al langer. Maar misschien dat er op lokaal en provinciaal niveau tóch nog CU’ers rondlopen die de vertrouwensleer serieus nemen. Het is nu aan deze mensen die hun moreel kompas nog niet kwijt zijn om in te grijpen en zoveel druk op Segers te zetten dat hij begrijpt dat het politieke zelfmoord is om alsnog weer met Rutte te gaan regeren.

Het enige slechte nieuws? Ik heb weinig hoop dat deze mensen doorbijten. Want we hebben ook vannacht gezien dat álle politici van het partijkartel maar heel snel pas op de plaats maken als Rutte zich roert – en dat geldt zéker voor de christelijke partijen, met als enige, eerbare uitzondering de SGP.