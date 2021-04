Haha! Zeurende VVD spindokter wordt keihard stil gemaakt: ‘Democratie werkt anders’

Jan Driessen is één van de bekendste VVD-spindokters van het land. Hij doet iets met reputatiemanagement ofzo, en is een fervent aanhanger van Mark Rutte. Sinds de ChristenUnie heeft laten weten niet met Rutte in een nieuw kabinet te willen stappen is deze man he-le-maal losgegaan, zowel in artikelen als op Twitter. Helaas voor hem heeft hij één klein probleempje: zijn argumenten snijden geen hout, en andere journalisten en commentatoren zijn meer dan bereid hem dat recht in zijn gezicht te vertellen.

Volgens Jantje is het volstrekt onacceptabel dat er partijen zijn die geen zaken wensen te doen met Mark Rutte en waarom hij gewoon aan moet blijven als VVD-leider. “Omdat Mark Rutte 2,5 week geleden van Nederland na 10 jaar premierschap een zelfs ruimer mandaat heeft gekregen,” schrijft hij moeten de andere partijen zijn heerschappij maar accepteren. “1,9 miljoen voorkeursstemmen; 10 zetels meer dan D66, ruim het dubbele van het CDA. Zo werkt democratie.”

Omdat @markrutte 2,5 week geleden van Nederland na 10 jaar premierschap een zelfs ruimer mandaat heeft gekregen. 1,9 miljoen voorkeursstemmen; 10 zetels meer dan @D66, ruim het dubbele van @cdavandaag! Zo werkt democratie. — Jan Driessen (@JanDriessen) April 5, 2021

Helaas voor hem denken andere commentatoren daar toch net een beetje anders over. Journalist Ton F. van Dijk leegt heel rustig uit: “Nou democratie werkt iets anders: er zijn namelijk 150 volksvertegenwoordigers, waarvan de VVD slechts beschikt over een kleine minderheid van 34. 116 zetels geloofden Rutte niet meer en zij bepalen nu het lot van de premier. Zo werkt het.”

Nou democratie werkt iets anders: er zijn namelijk 150 volksvertegenwoordigers, waarvan de VVD slechts beschikt over een kleine minderheid van 34. 116 zetels geloofden Rutte niet meer en zij bepalen nu het lot van de premier. Zo werkt het. — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) April 5, 2021

Dat klopt natuurlijk helemaal. Die andere partijen kunnen er prima voor kiezen geen zaken met hem te doen gezien zijn wangedrag de afgelopen jaren – en zeker gezien zijn gedrag achter gesloten deuren na de verkiezingen. Dat kunnen VVD’ers heel vervelend vinden, maar die partij heeft net iets meer dan 20% van de zetels. De overige bijna 80% worden bezet door mensen van andere partijen; partijen die weten dat ze Rutte niet meer kunnen vertrouwen én die het vreselijk vinden dat hij zijn macht gebruikte om af komen van een lastig Kamerlid.

Natuurlijk heeft Driessen ook nog ongelijk over een ander detail. Hij zegt dat Rutte 1,9 miljoen voorkeursstemmen heeft gekregen. Maar dat is onjuist. Een lijsttrekker krijgt geen “voorkeursstemmen.” Er wordt vanuit gegaan dat als je op een partij wilt stemmen je dat automatisch doet op de voorman of voorvrouw, en alleen als je echt een voorkeur hebt voor een andere kandidaat op de lijst, dat je daar dan van afwijkt en op die kandidaat stemt.

Haha, niemand trapt in de babbels van die engnek Jan Driessen https://t.co/jGjX8rPAyV — Jan Dijkgraaf (@jndkgrf) April 5, 2021

Het is heel simpel. Als de andere partijen geen vertrouwen hebben in Rutte staat niets ze in de weg om niet hem te te gaan regeren. Als de VVD wél wil regeren zal de partij een ander naar voren moeten schuiven. Willen ze dat niet, prima, dan kunnen we nieuwe verkiezingen krijgen. Gaan we dan zien hoeveel zetels de VVD overhoudt na dit enorme schandaal.