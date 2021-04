Horeca-voorman Robèr Willemsen pleit voor openen binnenruimtes: ‘We hebben eerder laten zien dat het kon’

Vandaag om 12 uur mocht de horeca haar terrassen weer openen, en na maanden van dicht te hebben gezeten was dit een prachtig moment, aldus Koninklijke Horeca Nederland-voorzitter Robèr Willemsen. Toch pleit Willemsen voor het openen van de binnenruimtes van horecagelegenheden, want, zo signaleert hij, er zijn genoeg ondernemers die niet profiteren van de versoepelingen.



De KHN-voorzitter was te gast bij het radioprogramma 1 op 1 waar hij voorstelde dat cafés en restaurants op 11 mei ook in de binnenruimtes gasten zouden mogen ontvangen. Volgens Willemsen kon dit afgelopen zomer met strikte regulering ook veilig: “Afgelopen zomer heeft de horeca laten zien dat het – met voldoende ventilatie en afstand – echt veilig kan in binnenruimtes.”

. @NPORadio1 / @1_OP_1 : Robèr Willemsen, vrzttr Koninklijke Horeca NL en horeca-ondernemer. "Laten we naar een verstandige volgende stap gaan: open de binnenruimtes van horeca. Dat kan veilig als je die goed ventileert. Vanaf 11 mei wat ons betreft." — 1OP1 (@1_OP_1) April 28, 2021

Willemsen is blij om te zien dat er voor veel ondernemers een betere tijd aanbreekt dankzij de versoepelingen van vandaag, maar hij ziet dat er ook veel ondernemers zijn die niet geholpen zijn bij de huidige versoepelingen. Voor hen zou het beter zijn als, de binnenruimtes van cafés en restaurants ook weer open gaan per volgende maand:

“Stel je voor dat je een ontbijtzaak of restaurant hebt, dan heb je niets aan open terrassen van twaalf tot zes.”

Ook is Willemsen vooral blij voor zijn klanten dat hij zelf zijn zaak weer mag openen, want rendabel zal deze dag nog niet zijn:

“Ik ga vandaag open voor de glimlach van mijn gasten en niet voor mijn eigen portemonnee.”