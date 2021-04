Huichelachtig RIVM doet net alsof burgers massaal voor coronapaspoort zijn

Volgens het RIVM zou 70 procent van de ondervraagde deelnemers wel heil zien in een coronapaspoort. Maar wie het onderzoek leest komt tot een heel andere conclusie! De vraagstelling en de interpretatie van het antwoord door het RIVM komen, op z’n zachtst gezegd, niet overeen.

Het gaat om deze toelichting op de vraag uit het onderzoek:

Het RIVM heeft niet gevraagd of men voorstander is van een coronapaspoort, maar vroeg alleen of men voorstander is van het idee dat iemand met een coronapaspoort toegang zou mogen krijgen tot allerlei evenementen en activiteiten. Want natuurlijk is het voor veel mensen prima dat een buitenlandse EU-burger met een coronapaspoort hier een festival bezoekt. Maar dat wil niet zeggen dat Nederlandse burgers er ook achter staan dat ze zélf voor iedere binnenlandse activiteit een coronapaspoort moeten laten zien om binnen te kunnen komen. Dat is nogal een verschil!

En om dat verschil nog eens wat sterker te benadrukken: het RIVM heeft dit onderzoekje gehouden onder ruim 47.000 deelnemers. In grofweg dezelfde periode is ook deze petitie tégen het vaccinatiepaspoort tot stand gekomen. Op moment van schrijven is die al 113.789 keer ondertekend!

Het heeft er dus alle schijn van dat het RIVM doelbewust de zaak zo aan het verdraaien is dat het lijkt alsof er een enorm draagvlak onder de Nederlandse burger is voor een vaccinatiepaspoort als toegangsbewijs, terwijl dat helemaal niet zo is. Heel doortrapt dit.