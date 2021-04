Jonge SP’ers herdenken 151e verjaardag van massamoordenaar Vladimir Lenin: ‘Een belangrijke inspiratiebron!’

ROOD – de jongerenorganisatie van de SP – heeft vandaag het ondenkbare gedaan. Op het Twitter-account van de organisatie is namelijk een draad verschenen waarin wordt uitgelegd dat de Russische massamoordenaar Vladimir Lenin nog steeds “een belangrijke inspiratiebron” is voor de jongeren. Met name zijn “politieke gedrevenheid en theoretische inzichten” worden geroemd.

Bij ROOD is het vandaag feest. Op 22 april 1870 werd de Russische massamoordenaar en dictator Vladimir Lenin namelijk geboren. “Vandaag herdenken wij de 151e verjaardag van Lenin,” schrijven de jonge Marxisten dan ook op Twitter. “Onder invloed van zijn oudere socialistische broer en de werken van Marx, Engels en Kautsky groeide hij op tot een revolutionair-socialist.”

En dictator, natuurlijk. Maar dat wordt in de herinneringstweet gek genoeg nog even weggehouden.

“In zijn later leven zou hij een belangrijke rol spelen bij de Oktoberrevolutie,” gaan de communistische jongeren verder. “Ook schreef hij meerdere invloedrijke teksten, zoals ‘Staat en Revolutie’ en ‘Wat te doen?'”

Inderdaad, de man had heel wat op zijn kerfstok, waaronder het schrijven van verschillende boeken/pamfletten die indirect enorm veel lijden hebben veroorzaakt.

En ja, dat lijden wordt ook wel wat erkend door de jongeren. Alleen zien ze daarin geen enkele belemmering om Lenin toch te eren vandaag. “Ondanks dat in de Sovjet-Unie al spoedig de machtsovername van de arbeidersklasse werd vervangen met een dictatuur over de arbeidersklasse, zien wij Lenin nog steeds als belangrijke inspiratiebron,” aldus de jonge SP’ers.

Sterker nog, ze vinden dat ze zijn uitgangspunten en ideeën nog steeds in de praktijk moeten brengen. Dat is inclusief zijn socialistische revolutie.. Zoals de jongeren hun herdenkingstweets afsluiten:

“Zijn politieke gedrevenheid en theoretische inzichten bieden ons een leidraad voor de socialistische strijd vandaag de dag.”

In socialistische kringen wordt er heel graag net gedaan alsof Lenins opvolger Jozef Stalin dé dictator was, dé psychopaat, maar de daadwerkelijke geschiedenis spreekt dat tegen. Lenin was in de jaren daarvoor net zo erg. Hij heeft alleen minder leed veroorzaakt omdat hij minder lang leefde en dus minder lang de baas was.

Maar als we de gestorvenen in de burgeroorlog, die gewonnen werd door de communisten, niet meetellen was hij verantwoordelijk – direct! – voor de dood van zo’n 3 miljoen Russen. Als hij niet al in 1924 was gestorven – slechts vier jaar nadat de communisten definitief en totaal hadden getriomfeerd in de burgeroorlog – dan waren dat er ongetwijfeld veel meer geweest, want veel van Stalins beleid kwam regelrecht uit de koker van Lenin.

Dat zijn echter feiten, hè. En daar hebben ze niet zoveel mee bij ROOD, waar ze liever blijven hangen in naïeve tweets over een wrede en gruwelijke leider die miljoenen mensen op de één of andere manier over de kling heeft gejaagd. Echt een “belangrijke inspiratiebron” hoor!