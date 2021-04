Justin Bieber beschuldigd van ‘cultural appropriation’ om nieuwe dreadlocks: ‘Witte mensen mogen dit niet’

De Canadese popster Justin Bieber ligt bij een segment van zijn fanschare onder vuur, omdat hij een nieuwe foto op Instagram heeft geplaatst waarop te zien is dat de zanger tegenwoordig zijn haar in dreadlocks draagt. Terwijl de meningen over het kapsel zelf gemengd zijn, richt een groot deel van het commentaar zich op het feit dat Bieber het überhaupt aangedurfd heeft de dreads te laten zetten.

Veel fans van de muzikant vinden dat het dragen van dreadlocks door blanken een vorm van cultural appropriation is, of culturele toe-eigening. Volgens die ideologie moeten mensen geen elementen uit andere culturen overnemen, omdat dit een vorm van roof zou zijn. Dreadlocks zouden afkomstig zijn uit de zwarte cultuur, en mogen daarom niet door blanken gedragen worden, is het idee. Veel Bieber-fans ondersteunen die theorie.

“This is cultural appropriation… I know you can do better,” laat een aanhanger weten. “Please stop,” schrijft een ander onder het kiekje. “Educate yourself,” vindt een derde.

Bieber krijgt ook bijval van enkele bewonderaars, die het onzin vinden dreadlocks als cultuurroof te zien. Ze wijzen erop dat de Kelten en de Vikingen ook al dreadlocks droegen, en dat iedereen sowieso zelf mag weten wat hij of zij voor een kapsel draagt.

Justin-fan brymh178 vat het geheel als volgt samen tegen een toe-eigeningsaanhanger: “The problem isn’t Justin culturally appropriating a hair style, the problem is you stereotyping a group of people.”

Ondanks de controverse heeft de foto van Justin Biebers nieuwe kapsel toch al bijna 3 miljoen likes verzameld.